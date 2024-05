Die Passwörter, wie wir sie kennen, sind gerade dabei, sich deutlich zu verändern. Genau genommen können wir in Zukunft komplett auf die traditionellen Passwörter verzichten. Stattdessen kommen Passkeys zum Einsatz. Nachdem Microsoft die Verifizierungsmethode letztes Jahr für Windows 11 eingeführt hat, verkündet das Unternehmen heute, dass die Passkey-Unterstützung für alle Kundenkonten auf Apple-Plattformen, Windows und Google-Produkten eingeführt wird.

Passkey-Unterstützung für Word, Excel und mehr

Bereits auf der WWDC 2021 kündigte Apple an, wie sich das Unternehmen in Richtung einer sichereren und bedienungsfreundlichen passwortlosen Authentifizierung bewegt. So erklärte Apple, dass man (zusammen mit der FIDO Alliance) eine neue Funktion namens Passkey entwickelt, die es Kunden ermöglichen wird, eine auf Face ID und Touch ID basierende Account-Authentifizierung zu nutzen. Im Herbst 2022 hatte Apple dann parallel zur Freigabe von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura die Unterstützung von Passkeys eingeführt.

Heute hat Microsoft offiziell die vollständige Unterstützung von Passkeys für alle Nutzerkonten eingeführt. So können Benutzer von Word, Excel und einer Vielzahl anderer Produkte, die eine Microsoft-Anmeldung erfordern, sich mit biometrischen Tools wie Face ID oder Touch ID authentifizieren. Wie ihr einen Passkey erstellt und einsetzt, beschreibt Microsoft auf seiner Support-Webseite.

Microsofts Consumer-Produkte haben eine riesige Nutzerbasis, daher ist es großartig zu sehen, dass das Unternehmen Passkey-Unterstützung für seine gesamte Produktpalette anbietet. Passwörter sind eine der modernen technischen Realitäten, mit denen jeder zurechtkommen muss, aber viele Menschen wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Manchmal sind es schwache Passwörter, wiederholte Passwörter oder sogar Sicherheitslücken auf Klebezetteln.

In jedem Fall gibt es für die Benutzer eine bessere Möglichkeit, ihre Daten zu schützen, und Passkeys haben sich als diese bessere Option erwiesen.

