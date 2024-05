LG hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen auf seinen Smart-TVs eine neue und spannende Funktion für Benutzer, die gerne Musik streamen, freischaltet. LG Smart TVs, darunter OLED-Modelle und QNED-Modelle mit Dolby Atmos, sind die ersten Fernseher, die Spatial Audio mit Dolby Atmos von Apple Music unterstützen. Begleitend dazu scheint euch LG drei Monate Land Apple Music, um das Feature auszuprobieren.

LG Smart TVs unterstützen Apple Music in 3D-Audio

Apple Music in Spatial Audio mit Dolby Atmos steht ab sofort auf Smart TVs zur Verfügung. Erfreulicherweise muss man hierfür nicht das neueste Modelle besitzen. LG spricht davon, dass Apple Spatial Audio mit Dolby Atmos auf LG OLED-TV-Modellen verfügbar ist, die von 2018 bis 2024 auf den Markt kamen, sowie auf den QNED-TV-Modellen Q90T und höher.

Um diese Neuerung zu feiern, bietet LG LG Smart TV-Nutzern weltweit drei Monate lang kostenlos Apple Music an. Die dreimonatige kostenlose Testversion ist in der Apple Music App kompatibler LG Smart TVs (Modelle 2018 und höher) mit webOS 4.0 und höher sowie in den Lifestyle-Bildschirmmodellen StanbyME, StanbyME Go und MyView Smart Monitor verfügbar.

Über Apple Music müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Der Apple Music-Streaming-Dienst ist werbefrei und verfügt über eine riesige Bibliothek, die es Abonnenten ermöglicht, über 100 Millionen Songs und 30.000 fachmännisch kuratierte Wiedergabelisten anzuhören. Apple Music präsentiert außerdem eine Reihe exklusiver Inhalte, darunter Apple Music Live, eine Konzertreihe mit Live-Videostream, einer Videowiedergabe nach der Show, live aufgenommenen Alben und exklusiven Künstlerinterviews vor der Show.

