Am heutigen Donnerstag richten wir unseren Blick auf Apple Arcade und begrüßen mit A Slight Chance of Sawblades+, Dicey Dungeons+ und Summer Pop+ gleich drei neue Spiele auf Apples Spiele-Abo-Plattform.

„A Slight Chance of Sawblades“, „Dicey Dungeons“ und „Summer Pop“ starten auf Apple Arcade

Apple Arcade bekommt Zuwachs in Form von drei legendären Spielen des App Store, die aus der Feder des Solo Entwicklers Yong Kian Chin aus Singapur, des irischen Indie Developers Distractionware und des in Peking ansässigen Studios Happy Elements stammen. Konkret dreht es sich um A Slight Chance of Sawblades+, Dicey Dungeons+ und Summer Pop+.

A Slight Chance of Sawblades+

In der Kurzbeschreibung zum Spiel heißt es

Ein Sturm zieht auf, aber Regenschirme helfen nicht – es wird SÄGEBLÄTTER regnen!! Weiche aus und springe über rasiermesserscharfe Sägeblätter, um den tödlichen Sturm zu überleben! Tritt in der globalen Rangliste um den Platz des besten Blade-Jumpers an. Schalte skurrile und ausgefallene Charaktere frei, um dich dem klingenspringenden Chaos anzuschließen!

Dicey Dungeons+

Die Entwickler beschreiben ihr Spiel wie folgt

Das 2019 mit dem Hauptpreis der IndieCade-Jury ausgezeichnete Spiel Dicey Dungeons ist jetzt auf Arcade erhältlich! Werde zum Riesenwürfel und schlage dich durch ein Dungeon, das sich bei jedem neuen Versuch verändert! Kannst du den grausamen Launen von Fortuna entrinnen? In diesem neuen, zügigen Deckbuilding-Roguelike von Terry Cavanagh (Super Hexagon, VVVVVV), Chipzel und Marlowe Dobbe kämpfst du gegen Monster, findest bessere Beute und levelst deine Helden herauf. Nimm es mit der Glücksgöttin Fortuna auf! Setze auf deine sorgsam geplanten Strategien und hoffe, dass die Würfel dir zugeneigt sind.

Summer Pop+

Um was dreht es sich in diesem Spiel?

Das wunderschöne Küstenparadies lässt dich in eine entspannte Atmosphäre mit blauem Himmel und klarem Meer eintauchen. Genieße die sanfte Meeresbrise, spaziere am goldenen Strand entlang, geh mit dem kleinen Waschbären angeln und tauchen, schaue Onkel Eisbär beim Eismachen zu, versuche dein Glück an der Klauenmaschine und genieße ein erfrischendes Getränk im Getränkeladen. Erlebe mit den kleinen Tieren einen herrlichen Urlaub am Meer!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren