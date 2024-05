Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen Änderungen an der sogenannten „Core Technology Fee“ vornehmen wird. Dies soll verhindern, dass Entwickler von kleineren Apps, die viral gehen, bankrott gehen.

Apple passt „Core Technology Fee“ an

Im Januar dieses Jahres kündigte Apple eine Vielzahl an Änderungen in iOS, Safari und dem App Store in der EU an, um dem Gesetzt über digitale Märkte zu entsprechen. Mit dem Update auf iOS 17.4 hat Apple diese Änderungen bereits vor Wochen eingeführt. Nach und nach werden einige Aspekte noch einmal optimiert.

Nun steht die sogenannte „Core Technology Fee“ im Fokus. Im Deutschen könnte man das Ganze mit Kerntechnologiegebühr übersetzen. Im Rahmen der Änderungen hat Apple neue Geschäftsbedingungen für Apps in der EU eingeführt. Entwickler können wählen, ob sie diese neuen Geschäftsbedingungen übernehmen oder bei den bestehenden Bedingungen von Apple bleiben wollen. Entwickler müssen die neuen Geschäftsbedingungen für EU-Apps annehmen, um die neuen Möglichkeiten für den alternativen Vertrieb oder die alternative Zahlungsabwicklung nutzen zu können.

Die neuen Geschäftsbedingungen für iOS-Apps in der EU umfassen unter anderem die Core Technology Fee. Apples ursprünglicher Plan sag es vor, dass Entwickler von iOS-Apps, die über den App Store und/oder einen alternativen App-Marktplatz vertrieben werden, 0,50 Euro für jede erste jährliche Installation zahlen müssen, die eine Schwelle von 1 Million überschreitet.

Nun hat Apple das Ganze entschärft, um zu verhindern, dass kleinere Entwickler pleite gehen, falls ihre App unerwartet viral geht und Millionen Downloads produziert. Konkret führt Apple zwei neue Schutzmechanismen ein. Erstens erhebt Apple bei nichtkommerziellen Entwicklern keine „Core Technology Fee“ mehr. Wenn also ein Student oder Hobbyentwickler eine kostenlose App erstellt und dadurch keinerlei Einnahmen generiert, zahlt er die „Core Technology Fee“ nicht. Nichtkommerzielle Entwickler müssen eine jährliche Erklärung abgeben, dass sie weiterhin keine Einnahmen erzielen.

Zweitens erhalten kleine Entwickler (weniger als 10 Millionen Euro weltweiter Jahresumsatz), die die alternativen Geschäftsbedingungen übernehmen, einen dreijährigen kostenlosen Zugang zur „Core Technology Fee“, um ihnen bei der Entwicklung innovativer Apps und dem schnellen Wachstum ihres Geschäfts zu helfen. Wenn innerhalb dieses Dreijahreszeitraums ein kleiner Entwickler, der zuvor nicht mehr als eine Million erste jährliche Installationen erzielt hat, zum ersten Mal den Schwellenwert überschreitet, zahlt er die „Core Technology Fee“ nicht, selbst wenn er in diesem Zeitraum weiterhin mehr als eine Million erste jährliche Installationen erzielt. Wenn ein kleiner Entwickler innerhalb der dreijährigen Einführungsphase einen weltweiten Umsatz zwischen 10 und 50 Millionen Euro erzielt, beginnt er mit der Zahlung des „Core Technology Fee“ nach einer Million erster jährlicher Installationen bis zu einer Obergrenze von 1 Million Euro pro Jahr Jahr.

