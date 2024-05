Nachdem Anfang der Woche iPadOS im Rahmen des Digital Markets Act als digitaler „Gatekeeper“ eingestuft wurde, hat sich nun Apple zu Wort gemeldet. So wird das Unternehmen nicht gegen die Entscheidung vorgehen und in der EU die gleichen Anpassungen an iPadOS vornehmen, wie sie bereits für iOS vorgenommen wurden.

iPadOS erhält Sideloading von Drittanbietern und vieles mehr

Auch wenn Apple durchaus Grund hätte, den „Gatekeeper“-Status des iPad anzuzweifeln, wird das Unternehmen den damit verbundenen Pflichten nachkommen. Sogar die EU-Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager gab an, dass das iPad nicht die Kriterien erfüllt, um unter das Gesetz über digitale Märkte (DMA) zu fallen.

„Heute haben wir iPadOS von Apple in den Geltungsbereich der DMA-Verpflichtungen aufgenommen“, erklärte Vestager in einer Pressemitteilung vom 29. April 2024. „Unsere Marktuntersuchung hat gezeigt, dass iPadOS trotz des Nichterreichens der Schwellenwerte ein wichtiges Portal darstellt, auf das viele Unternehmen angewiesen sind, um ihre Kunden zu erreichen.“

Mit Apples Entscheidung, der EU nachzukommen, werden unter anderem App Stores von Drittanbietern auf iPadOS unterstützt. Apple hat für die Umsetzung noch kein konkretes Datum genannt, die Unterstützung soll jedoch mit einem Update für iPadOS im Herbst kommen.

Diese Unterstützung wird identisch sein mit derjenigen, die jetzt für iPhone- bzw. iOS-Entwickler bereitgestellt wird, und sie wird mit denselben Bedingungen einhergehen. Entwickler werden in der EU somit auch auf dem iPad in der Lage sein, App Stores von Drittanbietern einzurichten oder iPad-Apps direkt von ihren Webseiten aus zu vertreiben.

Auch die Core Technology Fee wird wieder Anwendung finden. Von Ausnahmen abgesehen, ist diese Gebühr an die Anzahl der Erstinstallationen einer App innerhalb eines Jahres gebunden. Wenn ein Nutzer dieselbe App innerhalb eines Jahres sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad installiert, zählt dies nur als eine einzige jährliche Erstinstallation.

Weiterführende Informationen bietet Apple in einer aktualisierten Dokumentation für Entwickler.

