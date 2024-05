Erst kürzlich haben wir euch darüber informiert, dass waipu.tv neue Sender in sein Portfolio aufgenommen hat. Nun gibt es die nächste Distributionsvereinbarung. waipu.tv und The Walt Disney Company Deutschland kooperieren. Drei in Deutschland von Disney betriebenen Sender sind ab sofort Bestandteil des waipu.tv-Angebots.

waipu.tv und Disney kooperieren

waipu.tv – die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland – und The Walt Disney Company Deutschland haben eine Distributionsvereinbarung über Free-TV-, Pay-TV- und Catch-up-Inhalte beschlossen.

-> Hier könnt ihr waipu.tv kostenlos testen

Der Familiensender Disney Channel steht im Comfort-Paket in SD- und im Perfect Plus-Paket in HD-Auflösung zur Verfügung. Nutzer des waipu.tv Perfect Plus-Pakets und der Pay-TV-Option erhalten ohne zusätzliche Kosten auch die beiden Pay-TV-Sender National Geographic und National Geographic WILD in HD dazu.

Das Angebot für die ganze Familie ist auf mehreren Geräten parallel nutzbar. Die Vereinbarung umfasst in einem zweiten Schritt auch Catch-up-Inhalte des Disney Channels. Diese stehen nach Ausstrahlung auf Abruf für Kunden des jeweiligen Pakets in der Disney Mediathek in der waiputhek zur Verfügung.

