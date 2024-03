Mit der Veröffentlichung von iOS 17.4 hat Apple Änderungen an seinen App Store Geschäftsbedingungen in der Europäischen Union vorgenommen. Diese Aktualisierungen folgen dem Feedback von Entwicklern und führen flexiblere Bedingungen für den Vertrieb von Apps und die Zahlungsabwicklung ein. Der Schritt zielt darauf ab, sich an die neuen EU-Bestimmungen anzupassen und Entwicklern die Möglichkeit zu bieten, Apps mit einer reduzierten Apple-Gebühr oder über alternative Zahlungsmethoden zu vertreiben, sofern sie bestimmten Bedingungen zustimmen, einschließlich einer Core Technology Fee.

Wichtige Änderungen und Optionen für Entwickler

Zusammen mit den Änderungen und neuen Funktionen, die Apple im Januar angekündigt hat, um die Anforderungen des DMA (Digital Markets Act) zu erfüllen, hat das Unternehmen den Entwicklern Tools zur Verfügung gestellt, damit sie die besten Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen können. Dazu hat Apple mehr als 80 Unterlagen veröffentlicht, darunter eine spezielle Webseite, auf der alle Änderungen im Detail dargestellt werden. Zudem gibt es ein Q&A und technische Details zu allen neuen Funktionen. Bei der Gelegenheit wurden drei wichtige Änderungen angekündigt, die Entwicklern, die Apples neue Funktionen und Geschäftsbedingungen nutzen, mehr Flexibilität bieten:

Zustimmung zu neuen Geschäftsbedingungen für einzelne Entwickler-Accounts, nicht für die gesamte Gesellschaft

Möglichkeit, zu alten Geschäftsbedingungen zurück zu wechseln

Neue Kriterien für die Anbieter alternativer App-Marktplätze

Im Rahmen der aktualisierten Bedingungen können sich Entwickler nun für ein System entscheiden, das den Vertrieb von Apps auf alternativen Marktplätzen oder die Nutzung von Drittanbietern für die Zahlungsabwicklung ermöglicht, mit einer einmaligen Option, zu den Standardgeschäftsbedingungen von Apple zurückzukehren. Die Bedingungen von Apple führen eine Core Technology Fee (CTF) von 0,50 Euro pro Download nach der ersten Million Downloads ein und passen die Provisionssätze auf 13 % für kleine Unternehmen und 20 % für größere Mengen an.

Darüber hinaus erleichtert der aktualisierte Rahmen die Einrichtung alternativer App-Marktplätze, da die frühere Anforderung eines Stand-by-Akkreditivs in Höhe von 1.000.000 Euro entfällt. Jetzt können Entwickler mit einer soliden Erfolgsbilanz im Apple-Entwicklerprogramm und umfangreichen App-Installationen in der EU einen Marktplatz ohne diesen finanziellen Nachweis einrichten. Darüber hinaus hat Apple das Erfordernis einer juristischen Person für die Anmeldung zu neuen Bedingungen abgeschafft, was den Prozess für Entwickler vereinfacht.

Weitere Informationen findet ihr in den von Apple bereitgestellten Dokumenten.

