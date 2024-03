Nachdem die Action-Komödie „Argylle“ bereits Anfang Februar in den Kinos gestartet ist, hat Apple Original Films nun den digitalen Release des Films angekündigt. Ab dem 5. März wird Matthew Vaughns neuestes Werk dank einer Zusammenarbeit mit Universal Pictures Home Entertainment in den USA und Kanada als Premium Video-on-Demand und zum digitalen Kauf verfügbar sein. Nach dieser ersten Verfügbarkeit wird „Argylle“ weltweit auf Apple TV+ gestreamt.

„Argylle“ im Stream

Im Mittelpunkt des Films steht Elly Conway, dargestellt von Bryce Dallas Howard, eine zurückgezogen lebende Autorin, die für ihre Spionageromane bekannt ist. In diesen Romanen wird der glamouröse Geheimagent Argylle, gespielt von Henry Cavill, in eine Mission gegen ein bösartiges Spionagesyndikat verwickelt. Die Wendung tritt ein, als Elly und der reale Spion Aidan (Sam Rockwell) entdecken, dass ihre fiktiven Geschichten reale Spionageoperationen widerspiegeln, was sie auf eine gefährliche Reise voller Abenteuer und Geheimnisse führt. Die Besetzung wird durch ein Ensemble verstärkt, das Namen wie John Cena, Ariana DeBose, Richard E. Grant, Dua Lipa, Bryan Cranston und andere umfasst.

Unter der Regie von Matthew Vaughn ist „Argylle“ ein Gemeinschaftsprojekt von Apple Studios und MARV, wobei sich auch Cloudy Productions für die Produktion verantwortlich zeichnet. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jason Fuchs. Zum Produktionsteam gehören neben Vaughn auch Adam Bohling, David Reid und mehrere ausführende Produzenten wie Claudia Vaughn und Carlos Peres.

Mit der Ankündigung der digitalen Veröffentlichung am 5. März wird voraussichtlich auch schon bald der Start auf Apple TV+ anstehen. Ein genaues Datum hat Apple noch nicht bekannt gegeben. In Anbetracht, dass die Kinoproduktionen wie „Killers of the Flower Moon“ und „Napoleon“ relativ schnell auf Apples Streaming-Dienst erschienen sind, sollte es nicht allzu lange dauern, bis wir das Geheimnis von „Argylle“ lüften.

Apple beschreibt den Film wie folgt

„Aus dem verdrehten Kopf von Vaughn entsteht ‚Argylle‘, ein messerscharfer, realitätsnaher und weltumspannender Spionage-Thriller. Bryce Dallas Howard ist Elly Conway, die zurückgezogen lebende Autorin einer Reihe von Bestseller-Spionageromanen, deren Vorstellung von Glückseligkeit eine Nacht zu Hause mit ihrem Computer und ihrer Katze Alfie ist. Doch als die Handlung von Ellys fiktiven Büchern – in deren Mittelpunkt der Geheimagent Argylle und seine Mission, ein globales Spionagesyndikat aufzudecken – die verdeckten Aktionen einer echten Spionageorganisation widerspiegelt, gehören ruhige Abende zu Hause der Vergangenheit an. Begleitet von Aidan, einem Spion mit Katzenallergie, gespielt von Sam Rockwell, rast Elly (mit Alfie in ihrem Rucksack) um die Welt, um den Mördern immer einen Schritt voraus zu sein, während die Grenze zwischen Ellys fiktiver und ihrer realen Welt zu verschwimmen beginnt.“

