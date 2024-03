Nachdem wir euch kürzlich auf frische Clips zu „Napoleon“ und „Sago Mini Friends“ aufmerksam gemacht hatten, geht es nun mit kurzen Videos zu „Sugar“, „Masters of the Air“ und „Argylle“ weiter.

Apple TV+ veröffentlicht Clips zu „Sugar“, „Masters of the Air“ und „Argylle“

Während „Masters of the Air“ bereits auf Apple TV+ angelaufen ist und am 15. März 2024 das Staffelfinale wartet, steht das Debüt von „Sugar“ und „Argylle“ auf Apple TV+ noch aus.

In der Kurzbeschreibung zu „Masters of the Air“ heißt es

Von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, den Produzenten von Band of Brothers und The Pacific. Flieger der 100th Bomb Group bilden eine Bruderschaft, geschmiedet aus Mut, Verlust und Triumph, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben riskiert.

Die beiden eingebundenen Clips geben euch einen weiteren Einblick in die Apple Original-Serie.

Weiter geht es mit „Argylle“. Während der Film bereits in den Kinos gestartet ist, warten wir bei diesem Apple Original-Film noch auf die Premiere auf Apple TV+. Um euch weiter an den Film heranzubringen, hat Apple einen kurzen Clip veröffentlicht. Um was geht es?

Aus dem verdrehten Kopf von Vaughn entsteht „Argylle“, ein messerscharfer, realitätsnaher und weltumspannender Spionagethriller. Bryce Dallas Howard ist Elly Conway, die zurückgezogen lebende Autorin einer Reihe von Bestseller-Spionageromanen, deren Vorstellung von Glückseligkeit eine Nacht zu Hause mit ihrem Computer und ihrer Katze Alfie ist. Doch als die Handlung von Ellys fiktiven Büchern – in deren Mittelpunkt der Geheimagent Argylle und seine Mission, ein globales Spionagesyndikat aufzudecken – die verdeckten Aktionen einer echten Spionageorganisation widerspiegelt, gehören ruhige Abende zu Hause der Vergangenheit an. Begleitet von Aidan, einem Spion mit Katzenallergie, gespielt von Sam Rockwell, rast Elly (mit Alfie in ihrem Rucksack) um die Welt, um den Mördern immer einen Schritt voraus zu sein, während die Grenze zwischen Ellys fiktiver und ihrer realen Welt zu verschwimmen beginnt.

Zum guten Schluss blicken wir noch auf „Sugar“. Die Serie mit Collin Farrell hatte Apple bereits vor knapp zwei Jahren angekündigt, nun steuern wir auf die Premiere am 05. April 2024 zu. Apple beschreibt die Serie wie folgt

„Sugar“ ist eine zeitgenössische, einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: der Privatdetektivgeschichte. Der für den Oscar nominierte Colin Farrell spielt John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, auf den Fersen ist. Während Sugar herauszufinden versucht, was mit Olivia passiert ist, wird er auch Siegels Familiengeheimnisse ans Licht bringen. Einige sind erst vor kurzem, andere schon lange begraben.

Update 08:30 Uhr: Kaum ausgesprochen, steht auch ein neuer Clip zu „Lessons in Chemistry“ bereit.

