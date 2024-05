Die Stunden sind gezählt, bis die neue Serie „Dark Matter“ auf Apple TV+ anläuft. Am morgigen 08. Mai 2024 ist es endlich soweit und die Sci-Fi-Serie feiert ihr Debüt auf der Apple Video-Streaming-Plattform. Nachdem wir euch bereits auf den offiziellen Trailer hingewiesen haben, steht nun im Vorfeld ein weitere Clip zur Verfügung, der euch einen Einblick ermöglichen soll.

Apple TV+ veröffentlicht „Dark Matter – „Schrôdinger’s Cat Explanation“ Clip“

Am morgigen Tag startet „Dark Matter“ auf Apple TV+. Konkret stehen die ersten beiden Folgen ab morgen auf Abruf bereit. Im Wochentakt werden anschließend immer mittwochs neue Episoden freigeschaltet.

Die Serie folgt Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten des Multiversums der Leben, die er hätte leben können. In diesem Labyrinth aus verblüffenden Realitäten begibt er sich auf eine beschwerliche Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem schrecklichsten und unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst.

Solltet ihr ein Fan von Schrödinger (oder seiner Katze) sein, dann könnt Dark Matter genau das Richtige für euch sein. Als „Schrödingers Katze“ bezeichnet man ein grundlegendes Gedankenexperiment aus der Physik, um ein begriffliches Problem der Quantentheorie hinsichtlich ihrer Beziehung zur Realität zu verdeutlichen. Zu Hoch für euch oder genau richtig? Der Clip gibt euch einen weiteren kleinen Einblick in die neue Serie.

Update 10:00 Uhr

Apple hat vor dem Serienstart einen weiteren Clip zur Serie veröffentlicht. Dieser trägt die Bezeichnung „Dark Matter – Episode 2 „Wake Up, Pay Attention!“.

