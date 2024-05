Das iPhone 15 Pro Max ist das meistverkaufte Smartphone der Welt. Einem Bericht von Counterpoint Research zufolge hat Apple mit dem aktuellen iPhone-Lineup seinen engsten Konkurrenten Samsung bei den Verkaufszahlen deutlich geschlagen.

Apple sichert sich die Top 4

Das iPhone, insbesondere das 15 Pro Max, hat in verschiedenen Regionen einen bemerkenswerten Nachfrageschub erfahren. Die Analyse der Counterpoint-Marktforscher zeigt, dass das iPhone 15 Pro Max in den wichtigsten Märkten wie Nordamerika, Europa und Teilen Asiens ein beständiges Wachstum verzeichnet. Faktoren wie Markentreue und eine starke Präsenz im Einzelhandel haben zu diesem Anstieg beigetragen.

Die in der Markt-Analyse veröffentlichten Verkaufszahlen sind ein klarer Beweis für die Dominanz von Apple. Die Daten zeigen die Top 10 der meistverkauften Smartphones im ersten Quartal 2024 gegenüber 2023. Den ersten Platz sicherte sich das iPhone 15 Pro Max, gefolgt vom iPhone 15, iPhone 15 Pro und iPhone 14.

Samsungs Flaggschiff-Smartphone Galaxy S24 Ultra belegte den fünften Platz. Das Galaxy A15 5G und das A54 belegten die Plätze sechs und sieben, das iPhone 15 Plus landete auf Platz acht. Das Galaxy S24 und das A34 rundeten die Top 10 ab.

Counterpoint hebt hervor, dass das iPhone-Basismodell in der Regel die Pro-Version in nicht-saisonalen Quartalen übertrifft, nicht aber dieses Mal. So erklärt Counterpoint:

„Besonders bemerkenswert ist, dass die Pro Max-Variante zum ersten Mal in einem nicht-saisonalen Quartal von Apple die Spitzenposition erreichte, was den zunehmenden Trend der Verbraucherpräferenz für High-End-Smartphones widerspiegelt.“

Counterpoint schätzt, dass die Verkäufe der iPhone Pro Modelle mehr als 60 % des Smartphone-Umsatzes von Apple ausmachen. Dabei verweisen die Marktforscher auf das große Wachstum von Q1 2020 (wo Pro-Geräte 24 % der iPhone-Verkäufe ausmachten) auf über 50 % Pro-Modelle im Q1 2024.

Während die Nachricht eine positive Dynamik für Apples High-End-iPhone-Marktanteil zeigt, gingen die gesamten iPhone-Verkäufe in Q1 (Apples fiskalisches Q2) im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 10 % zurück. Die starken Umsätze im Bereich der Dienstleistungen konnten jedoch den Gesamtumsatz für das Quartal ankurbeln.

