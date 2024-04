Mit „Dark Matter“ nimmt Apple TV+ den nächsten Hochkaräter ins Programm auf. Nachdem wir erstmals vor rund drei Jahren über Apples geplante Science-Fiction-Serie berichtet haben, wird „Dark Matter“ am 08. Mai 2024 bei Apple TV+ endlich starten. Die Handlung der Serie dreht sich um Jason Dessen, einen Physikprofessor, der sich nach einer Entführung in einer alternativen Realität seines eigenen Lebens wiederfindet. Einen Vorgeschmack auf „Dark Matter“ gibt uns Apple jetzt in einem neuen Trailer.

„Dark Matter“ auf Apple TV+

Eine Reise in die eigene Vergangenheit hat sich bestimmt jeder schon mal gewünscht. Was wäre passiert, wenn man einen anderen Weg gewählt hätte und an mehreren Punkten anders entschieden hätte? „Dark Matter“ gilt als einer der besten Science-Fiction-Romane des Jahrzehnts und widmet sich den Möglichkeiten dieser verschiedenen Realitäten. Apple schreibt zur Serienadaption des Bestsellers:

„Die Serie folgt Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten des Multiversums der Leben, die er hätte leben können. In diesem Labyrinth aus verblüffenden Realitäten begibt er sich auf eine beschwerliche Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem schrecklichsten und unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Dark Matter“ bietet einen beeindruckenden Cast, darunter Joel Edgerton und Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi und Oakes Fegley. Produziert wird die Serie von Matt Tolmach („Jumanji“-Franchise, „Venom“, „Future Man“) und David Manpearl für Matt Tolmach Productions. Crouch wird das Drehbuch für die Pilotfolge schreiben und als Showrunner sowie ausführender Produzent der Serie fungieren. Louis Leterrier („Now You See Me“, „Lupin“, „The Dark Crystal: Age of Resistance“) wird bei den ersten vier Episoden Regie führen.

Die erste Staffel von „Dark Matter – Der Zeitenläufer“ umfasst neun Episoden und startet auf Apple TV+ mit den ersten beiden Episoden am 8. Mai, gefolgt von einer neuen Episode jeden Mittwoch bis zum 26. Juni 2024.

„Dark Matter“ reiht sich ein in ein wachsendes Angebot an Science-Fiction-Serien von Apple, darunter die erfolgreiche, epische Saga „Foundation“, die kürzlich für eine dritte Staffel verlängert wurde, sowie „Monarch“: Legacy of Monsters“, „Silo“, „For All Mankind“, „Invasion“ und mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren