Die ersten beiden Staffeln von „Foundation“ stehen vollständig auf Apple TV+ auf Abruf bereit. Nun haben wir die Gewissheit, dass es eine Fortsetzung geben wird. Apple TV+ hat bestätigt, dass der Video-Streaming-Dienst die dritte Staffel der Sci-Fi-Serie in Auftrag gegeben hat.

Apple TV+ hat offiziell bestätigt, dass die epische Saga „Foundation“ in die dritte Staffel gehen wird. Die Fortsetzung stammt vom Geschichtenerzähler David S. Goyer, wird von Skydance Television produziert, während Lee Pace und Jared Harris in den Hauptrollen zu sehen sind.

Über die Handlung der dritten Staffel schweigt sich Apple aktuell noch aus. Die zweite Staffel wird wie folgt beworben

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Finale der ersten Staffel steigt in der zweiten Staffel von „Foundation“ die Spannung in der gesamten Galaxie. Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalikern mit psionischen Fähigkeiten, die die Psychogeschichte selbst zu verändern drohen. Die Stiftung ist in ihre religiöse Phase eingetreten, verbreitet die Kirche von Seldon im gesamten Outer Reach und löst die zweite Krise aus: Krieg mit dem Imperium. Die monumentale Adaption von „Foundation“ erzählt die Geschichten von vier entscheidenden Persönlichkeiten, die Raum und Zeit überwinden, während sie tödliche Krisen, wechselnde Loyalitäten und komplizierte Beziehungen überwinden, die letztendlich über das Schicksal der Menschheit entscheiden werden.