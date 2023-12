Laut Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, hat sich das harte Vorgehen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern als wirksam erwiesen, um das Abonnentenwachstum und den Umsatz zu steigern. Der strategische Schritt wurde 2022 zunächst in Südamerika eingeführt und bis Mitte 2023 schrittweise auf andere Regionen, darunter die USA, Großbritannien und Deutschland, ausgeweitet.

Wachstum durch Passwort-Sharing-Verbot

Anfang 2022 musste Netflix erstmals in seiner jüngeren Geschichte einen Nutzerrückgang vermelden. Das ließ die Alarmglocken läuten und somit hatte das Unternehmen gleich mehrere Maßnahmen in einem Strategiemeeting ausgeklügelt. Die einschneidendste Maßnahme für die Nutzer war ein Stopp der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern. Damit sollte das beliebte Account-Sharing unterbunden werden.

Die neue Politik sieht vor, dass Netflix-Konten nur für die Nutzung innerhalb eines einzigen Haushalts bestimmt sind, der durch IP- und andere Standortdaten überwacht wird. Dabei führte Netflix das kostenpflichtige Teilen eines Kontos ein. Für Zusatzmitglieder sind jeweils 4,99 Euro zu entrichten. Diese Änderung bedeutet eine Abkehr von der über ein Jahrzehnt lang praktizierten, weniger strengen Vorgehensweise bei der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern. Im Zuge der Änderung hat Netflix auch seine Abonnementgebühren in vielen Ländern erhöht und ein werbefinanziertes Angebot eingeführt.

Die Ergebnisse sind für Netflix vielversprechend. In Gebieten, in denen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern eingeschränkt wurde, verzeichnete Netflix einen erheblichen Anstieg der Abonnentenzahlen und der Einnahmen. Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete der Streaming-Riese 6 Millionen neue Abonnenten, davon über eine Million in den USA und Kanada. Das dritte Quartal war mit 8,8 Millionen neuen Abonnenten deutlich erfolgreicher als die 2,4 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum schlug sich in einem Umsatzanstieg von 64 Millionen Dollar nieder.

Indem Netflix gegen die weit verbreitete Praxis der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern vorgegangen ist, hat das Unternehmen nicht nur seine Nutzerbasis gestrafft, sondern auch seine Einnahmequellen verbessert und damit einen Präzedenzfall für andere Streaming-Dienste geschaffen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und vergleichbare Maßnahmen bereits angekündigt haben.

