Bisher war es üblich, dass mehrere Nutzer sich ein Netflix-Konto teilen, oft über Haushaltsgrenzen hinweg. Aber Netflix hat nun signalisiert, dass sich dies ändern wird. Für Nutzer, die nicht unter demselben Dach leben wie der zahlende Konto-Inhaber, fallen zukünftig 4,99 Euro pro Monat zusätzlich an. Der genaue Zeitpunkt der Umsetzung ist jedoch noch nicht bekannt. Nutzer, die als ungebetene Zuschauer identifiziert werden, sollen zunächst gewarnt werden, bevor ihr Zugang gesperrt wird.

Netflix geht gegen Account-Sharing vor

Die Methode zur Bestimmung, ob ein Konto geteilt wird, basiert auf der Internetverbindung und den Geräten, die sie nutzen. Netflix klassifiziert einen „Haushalt“ als eine Ansammlung von Geräten, die sich meistens von einem Ort aus mit dem Streaming-Dienst verbinden. Alle Geräte an derselben Internetverbindung werden somit als ein Haushalt eingestuft. Alle anderen Nutzer werden als „Zusatzmitglied“ definiert, für die der Account-Inhaber jeweils 4,99 Euro zahlen muss.

Ein Zusatzmitglied verfügt über ein eigenes Konto und Passwort. Die Mitgliedschaft wird jedoch von der Person bezahlt, die das Zusatzmitglied zur gemeinsamen Nutzung eingeladen hat. Das Abo bestimmt, wie viele Zusatzmitgliedsplätze hinzugefügt werden können.

Der Premium-Account kostet allgemein 17,99 Euro und bietet Platz für bis zu zwei Zusatzmitglieder. Der Standard-Account für 12,99 Euro im Monat erlaubt ein Zusatzmitglied. Für den Basis-Account, der 7,99 Euro kostet, gibt es keine Option für zusätzliche Nutzer. Ebenso bietet das Standard-Abo mit Werbung (4,99 Euro pro Monat) keine Zusatzoptionen.

Netflix hofft, mit dieser Änderung seine Einnahmen zu steigern, trotz des erwarteten Rückgangs der Nutzerzahlen. Berichte aus Kanada, wo eine ähnliche Maßnahme eingeführt wurde, deuten darauf hin, dass die Anzahl der zahlenden Nutzer und die Einnahmen gestiegen sind.

Die Bekämpfung des Account-Sharings wurde schon seit geraumer Zeit in Aussicht gestellt und Netflix hat diese bereits in mehreren Ländern vor dem nun angekündigten flächendeckenden Start getestet. Diese Bewegung markiert einen grundlegenden Wandel in der Strategie des Unternehmens, das Teilen von Konten lange Zeit geduldet hat. Es unterstreicht den zunehmenden Fokus auf Profitabilität im Video-Streaming-Markt, nach Jahren der Jagd auf Nutzerzahlen. Netflix ist das erste Unternehmen, das solch konsequente Maßnahmen gegen das Teilen von Konten ergreift. Es bleibt abzuwarten, wie die Nutzer und der Markt auf diese Neuerungen reagieren werden.