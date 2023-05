Apple hat eine neue Werbekampagne gestartet und demonstriert auf witzige Art und Weise mit dem Clip „Privatsphäre auf dem iPhone – Der Warteraum“, dass der Hersteller einen großen Wert auf das Thema Gesundheitsdaten sowie den sensiblen Umgang mit diesen legt.

„Privatsphäre auf dem iPhone – Der Warteraum“

Apple stellt bei seinen iPhone-Werbekampagnen nicht immer nur die Hardware, sprich den Prozessor, das Kamerasystem oder was auch immer in den Fokus, oftmals bewirbt Apple auch das Gesamtkonzept. Dieses Mal sensibilisiert Apple für das Thema „Schutz von Gesundheitsdaten“. Aus diesem Grund hat der Hersteller aus Cupertino eine neue Kampagne in Deutschland und 23 weiteren Ländern gestartet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Teil der Kampagne ist nicht nur ein Werbespot, der auf humoristische Art und Weise auf das Thema aufmerksam macht (läuft nicht nur auf YouTube, sondern auch im deutschen Fernsehen sowie auf Apples Social Media Kanälen), sondern auch Großplakate in Berlin, Leipzig und Hamburg, sowie ein Whitepaper, das einen hilfreichen Überblick dazu bietet, wie die Apple Health App und das HealthKit eure Privatsphäre schützen.

Die englische Version des Videos der Kampagne wurde von der Emmy-prämierten Schauspielerin Jane Lynch eingesprochen. Regie führte der preisgekrönte Regisseur Craig Gillespie, der unter anderem die Regie für die Filme „I, Tonya“ und „Cruella“ leitete. In dem Clip ist das Lied „Knives Out!, Pt. II (The Will)“ von Nathan Johnson zu hören.

Abschließend möchten wir euch noch auf diese allgemeine Informationen zur Apple Health App und Hintergründe zum Thema Datenschutz aufmerksam machen. Nützliche Hinweise zum sicheren Teilen von Gesundheitsdaten erhaltet ihr auf dieser Apple Webseite.