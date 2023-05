Apple selbst gibt seit mehreren Jahren keine offiziellen offiziellen Verkaufszahlen mehr bekannt. Von daher sind wir auf die Einschätzung von Analysten angewiesen. Ob diese immer zu 100 Prozent stimmen, lassen wir einmal dahingestellt. Die grundsätzliche Tendenz sollte jedoch stimmen. Den Apple Q2/2023 Quartalszahlen ist zu nehmen, dass die iPad-Umsätze im Jahresvergleich leicht zurückgegangen sind. Allerdings waren die iPad-Umsätze nicht weltweit rückgängig. In China konnte Apple seine Absätze zum Beispiel mehr als verdoppeln.

iPad-Verkäufe haben sich in China im Q1/2023 mehr als verdoppelt

Glaubt man der Einschätzung der Analysten von Canalys, so konnte Apple im kalendarischen Q1/2023 im Vergleich zum kalendarischen Q1/2023 die iPad-Verkäufe in China mehr als verdoppeln. Alles in allem wuchs der Tablet-Markt in China im genannten Zeitraum um 38 Prozent.

„Die Verbreitung von Tablets in der Region nimmt mit einer Reihe leicht verfügbarer, vielfältiger und erschwinglicher Geräte zu“, sagte Emma Xu, Analystin bei Canalys. „Anbieter führen jetzt Innovationen ein, um produktivitätsorientierte Verbesserungen zu erzielen, einschließlich der Verwendung von Zubehör wie Tastaturen, Stiften und Anwendungen zur Unterstützung von Arbeit und Lernen. Dies hat die Bedeutung von Tablets als wichtige Säule innerhalb umfassenderer Geräte-Ökosystemstrategien gestärkt und trägt dazu bei, dies sicherzustellen. Anbieter können die zukünftige Nachfrage von Verbrauchern, Unternehmen und dem Bildungssektor nutzen.“

Apple konnte im Q1/2023 2,48 Millionen iPads in China verkaufen, was einer Steigerung von 106,4 % gegenüber dem Q1/2022 entspricht. Dem Bericht zufolge ist Apples Marktanteil im Jahresvergleich um etwa 13 Prozent auf 38,4 Prozent gestiegen. Huawei liegt mit 1,14 Millionen ausgelieferten Einheiten und einem Marktanteil von 17,6 Prozent an zweiter Stelle. Platz 3 belegt Honor mit 701.000 verkaufter Geräte, was einer Steigerung von 66,5 Prozent entspricht.

Aktuell bietet Apple das iPad mini, iPad, iPad Air und iPad Pro an. Erst kürzlich hat Apple Final Cut Pro und Logic Pro für iPad veröffentlicht. Dies unterstreicht noch einmal Apples Engagement für das iPad.