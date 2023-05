Vor wenigen Augenblicken hat Apple seine Q2/2023 Quartalszahlen bekanntgegeben. Wirklich überraschen kommt es nicht, dass Apple am heutigen Abend seinen aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt hat. Bereits vor wenigen Wochen wurde die Bekanntgaben für den heutigen 04. Mai 2023 angekündigt. Der Hersteller aus Cupertino konnte in den Monaten Januar bis März 2023 einen Umsatz von 94,84 Milliarden Dollar erzielen. Gleichzeitig machte Apple einen Gewinn von 24,16 Milliarden Dollar.

Apple Q2/2023 Quartalszahlen sind da

Soeben hat Apple seine Q2/2023 Quartalszahlen bekannt gegeben. Bitte lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das fiskalische Apple Q2 umfasst das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar bis März 2023.

Nachdem das Weihnachtsquartal traditionell sehr stark für Apple verlief, ging es im neuen Jahr etwas ruhiger zur Sache. Apple hatte bereits zu verstehen gegeben, dass das Unternehmen aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage eine leicht gedämpfte Erwartung hat. Ein paar spannende Neuheiten brachte Apple allerdings seit Jahresbeginn auf den Markt. Hierbei denken wir unter anderem an das neue MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max, den Mac mini mit M2 und M2 Pro, den neuen HomePod (2. Generation) sowie das iPhone 14 in Gelb. Darüber hinaus startete der MLS Season Pass in der Apple TV-App.

Blicken wir auf die Zahlen. Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 94,84 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 24,16 Milliarden Dollar (1,52 Dollar Gewinn pro Aktie) erzielen. Im Q2/2022 waren es 97,28 Milliarden Dollar Umsatz bei 25,01 Milliarden Dollar Gewinn (1,52 Dollar Gewinn pro Aktie).

„Wir freuen uns, dass wir trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds einen neuen Rekord bei den Dienstleistungen und einen Rekord für das iPhone im Märzquartal verzeichnen können und dass unsere installierte Basis aktiver Geräte ein neues Allzeithoch erreicht hat“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Wir investieren weiterhin langfristig und orientieren uns an unseren Werten, unter anderem machen wir große Fortschritte auf dem Weg zu klimaneutralen Produkten und Lieferketten bis 2030.“ „Unser Geschäftsergebnis hat sich im Vergleich zum Dezemberquartal verbessert, und wir haben einen starken operativen Cashflow von 28,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet, während wir mehr als 23 Milliarden Dollar an unsere Aktionäre zurückgegeben haben“, sagt Luca Maestri, CFO von Apple. „Angesichts unseres Vertrauens in die Zukunft von Apple und des Wertes, den wir in unserer Aktie sehen, hat unser Vorstand zusätzliche 90 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt. Außerdem erhöhen wir unsere vierteljährliche Dividende zum elften Mal in Folge.“

Conference Call

Ab 23:00 Uhr wird Apple weitere Zahlen und die wichtigsten Fakten im Rahmen des Conference Calls bekannt geben. Neben Apple CEO Tim Cook wird sich Apples Finanzchef Luca Maestri den Fragen der Analysten stellen. Die wichtigsten Aussagen des Conference Calls findet ihr morgen früh hier auf Macerkopf.de.