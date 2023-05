Gute Nachrichten für GigaTV-Kunden: Der Streamingdienst RTL+ ist ab sofort auf der TV-Plattform von Vodafone als vorinstallierte App verfügbar.

RTL+ ab sofort für Vodafone TV-Kunden als App verfügbar

Der Streaming-Markt in Deutschland wächst weiter stark an. Bis dato bot Vodafone seinen TV-Kunden schon verschiedene Streaming-Apps an, nun stößt die nächst Streaming-App hinzu.

RTL+ ist ab sofort auf der TV-Plattform von Vodafone als vorinstallierte App verfügbar. Zunächst auf dem Kabelreceiver GigaTV Cable Box 2 und in Kürze dann auch auf der GigaTV Cable Box 1. Zudem ist die RTL+ App auf den Vodafone OTT-Boxen „GigaTV Net Box“ und „Apple TV 4K“ zum Download in den jeweiligen App Stores verfügbar.

RTL+ gehört hierzulande zweifelsfrei mit seinen 4 Millionen Abonnenten zu den führenden Streaming-Diensten. Dabei offeriert der Service eine bunte Mischung aus Serien, Filmen, Live-Sportereignissen, Dokus, Reality-Shows und mehr.

Voraussetzung für den Zugang zur RTL+ App ist ein Abonnement des Streamingdienstes. Das RTL+ Premium-Paket, das unter anderem exklusive Filme, Serien und Shows sowie zahlreiche TV-Highlights bereits vor der TV-Ausstrahlung in HD-Qualität umfasst, kostet monatlich 6,99 Euro (hier findet ihr RTL+ Gutscheinkarten). Es ist flexibel kündbar mit einer Frist von 30 Tagen. Neukunden bekommen zum Einstieg einen Probemonat gratis.