Monat für Monat machen wir euch auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade aufmerksam. Am heutigen Tag blicken wir ein klein wenig über den Tellerrand und auf den Start der Apple Arcade Spiele „Crossy Roads Castle“ und „Solitaire Stories“ auf Apple Vision Pro.

Vision Pro: Apple Arcade Spiele Crossy Roads Castle“ und „Solitaire Stories“ sind da

Im Februar dieses Jahres ging Apple Vision Pro in den USA in den Verkauf. Über einen internationalen Verkaufsstart hat sich Apple bis dato noch nicht ausgelassen. Wir können uns gut vorstellen, dass Apple die Keynote am 10. Juni und somit die Worldwide Developers Conference nutzt, um einen Ausblick darüber zu geben, wann das Headset in weiteren Ländern erhältlich sein wird.

Auch wenn Apple Vision Pro hierzulande noch nicht verfügbar ist, halten wir die Geschehnisse rund um den räumlichen Computer im Blick. So informieren wir euch nicht nur über neue Softwareupdates, sondern auch über neue räumliche Videos, die für das Headset erscheinen. Darüberhinaus schielen wir mit einem Auge auch auf Apple Arcade. Dort warten ab sofort zwei neue Spiele für Besitzer von Vision Pro. Die Rede ist von „Crossy Roads Castle“ und „Solitaire Stories“

Crossy Roads Castle: Mit intuitiven Handgesten erklimmen Spieler gemeinsam mit bis zu vier Freunden auf Apple-Geräten einen sich endlos drehenden Turm so hoch wie möglich.

Solitaire Stories ist eine moderne Version des endlosen, entspannenden Solitaire-Gameplays und bietet Spielern eine völlig neue Möglichkeit, ihr Lieblingskartenspiel zu spielen, indem sie Karten direkt auf einem persönlichen 3D-Kartentisch an einen beliebigen Ort ziehen und verschieben.

