waipu.tv – die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland – hat heute bekannt gegeben, dass es auf dem waipu.tv 4K Stick ab sofort auch wieder Teletext gibt. Während unsere jüngeren Leser vielleicht nicht wissen, um das es sich dreht, dürften die etwas älteren Semester direkt erkennen, um was es sich handelt.

waipu.tv jetzt mit Teletext

„Back to the roots.“ Ab sofort gibt es auf dem waipu.tv 4K Stick auch Teletext. Wer jetzt denkt, dass die pixelig anmutenden Informationstafeln ein Relikt der Vergangenheit sind, der wird erstaunt sein. Auch wenn die Grafik des über 40 Jahre alten Teletextes stark an die Atari-Spiele der frühen 80er Jahre erinnert, erfreut sich das Serviceangebot Mac wie vor großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr riefen über 10 Millionen Nutzer dieses Informationsmedium mehrfach pro Woche auf.

waipu.tv nutzt den Wegfall des Nebenkostenprivilegs, also der Verpflichtung einen Kabelanschluss über die Nebenkosten zu bezahlen, um ehemaligen Kabelkunden den Wechsel ein Stück weit zu versüßen.

waipu.tv ermöglicht den Zugang zum Teletext aus dem laufenden Programm heraus durch ein TXT-Icon, das in der Bildschirm-Banderole beim Programmwechsel erscheint. Damit könnt ihr ganz ohne Medienbruch vom laufenden Programm in die Teletext-Seiten des jeweiligen Senders springen und dort wie gewohnt navigieren. Bei über 40 Sendern ist der Teletext seit heute ab App Version 2024.8 auf dem 4K Stick von waipu.tv erreichbar.

-> Hier geht es direkt zum Angebot von waipu.tv

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren