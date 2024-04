Bei einer Unternehmensgroße, wie sie Apple vorzuweisen hat, ist es normal, dass eine gesunde Fluktuation im Person besteht. Mal stoßen Mitarbeiter hinzu, mal wechseln Mitarbeiter zu anderen Unternehmen und mal geht jemand in den wohlverdienten Ruhestand. Wie nun bekannt wird, verabschiedet sich der Vision Pro Markekting-Chef Frank Casanova nach 36 Jahren bei Apple aus dem Arbeitsleben.

Vision Pro Markekting-Chef Frank Casanova geht in den wohlverdienten Ruhestand

Wie Bloomberg berichtet, geht der Apple Vision Pro Marketing-Chef Frank Casanova nach dem offiziellen Verkaufsstart des Headsets nun in den wohlverdienten Ruhestand.

Laut LinkedIn-Profil hat Frank Casanova, der 36 Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei Apple gearbeitet hat und unter anderem dabei mitgewirkt hat, die Expansion des iPhones auf neue Anbieter zu leiten, letzte Woche das Unternehmen verlassen. Im Jahr 2019 wurde er zum Apple Marketingleiter für Augmented Reality ernannt, bevor er mit der Leitung des Headset-Projekts beauftragt wurde.

Wie eingangs erwähnt, gelangte Vision Pro Anfang Februar in den Handel. Casanova war zusammen mit Apple Senior Vice President of Services Eddy Cue bei der Markteinführung im Apple-Flagship-Store im Grove-Einkaufszentrum in Los Angeles anwesend.

