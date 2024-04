Google Maps beginnt nun auch in Deutschland mit der Integration von Live-Aktivitäten, einer Funktion, die es ermöglicht, Navigationsanweisungen direkt auf dem Sperrbildschirm von iPhones anzuzeigen. Das Update folgt auf die Ankündigung von Google im Februar 2023, die eine baldige Einführung dieser Funktion in Aussicht stellte. Nach mehr als einem Jahr der Entwicklung und Testphasen wird diese Funktion nun schrittweise auch deutschen Nutzern zugänglich gemacht.

Ausweitung der Beta-Tests

Die Integration von Live-Aktivitäten in Google Maps zeigt sich in einer zunehmenden Verfügbarkeit der Navigationshinweise auf dem iPhone-Sperrbildschirm. Ursprünglich war diese Funktion vorwiegend US-amerikanischen Nutzern vorbehalten, doch mittlerweile berichten auch immer mehr deutsche Nutzer von dieser Neuerung. Die Live-Aktivitäten ermöglichen es, wichtige Informationen wie die Routenführung permanent auf dem Sperrbildschirm darzustellen, was besonders bei der Verwendung der Dynamic Island auf neueren iPhone-Modellen zur Geltung kommt.

Seit der Freigabe von iOS 16.1 im Oktober 2022 ist es Entwicklern von Drittanbieter-Apps erlaubt, sowohl die Dynamic Island als auch den Sperrbildschirm für die Anzeige von Informationen zu nutzen. Google Maps hat die Konkurrenz durch die hauseigene Karten-App von Apple, die bereits seit dem Start von iOS 16 Routeninformationen auf dem Sperrbildschirm bietet, sicherlich gespürt und reagiert mit dieser erweiterten Funktion.

Die Live-Aktivitäten bei Google Maps waren ursprünglich für eine Einführung „in den kommenden Monaten“ nach der Ankündigung im Februar 2023 geplant. Die Verzögerung bis zur tatsächlichen Implementierung könnte teilweise auf die gleichzeitig angekündigten Verbesserungen bei der Darstellung der Wegbeschreibung zurückzuführen sein. Kürzlich hinzugefügte Funktionen wie die Schnellinfos zur Route zeigen, dass Google sich um eine umfassende Verbesserung der Nutzererfahrung bemüht hat.

Dass die Beta-Tests ausgeweitet wurden, zeigt unter anderem @MaxJmb auf X:

Since when do Live Activities with Google Maps exist? pic.twitter.com/2DVDH9BDxZ — Max Jambor (@MaxJmb) April 24, 2024

