Über das Wochenende hat Amazon eine neue Aktion gestartet, bei der der Online-Händler Microsoft 365 und somit das Office-Abo von Microsoft in den Fokus rückt. Ihr entscheidet dabei zwischen dem Family-Abo (bis zu 6 Nutzer) zum Preis von nur 53,99 Euro und der Einzellizenz zum Preis von nur 46,99 Euro.

Microsoft 365: Family nur 53,99 Euro – Single nur 46,99 Euro [15-Monats-Abo]

Immer mal wieder stand Microsoft 365 in den letzten Monaten zum reduzierten Preis im Mittelpunkt. Aktuell gibt es es Office-Abo wieder zum Bestpreis. Zumindest haben wir in letzter Zeit kein besseres Angebot zu Gesicht bekommen. Bei dem aktuellen Deal handelt es sich nicht etwa um ein Jahres-Abo, ihr erhaltet Microsoft 365 zum genannten Preis für 15 Monate. Rein rechnerisch werden für die Familienlizenz nur 3,60 Euro pro Monat fällig, für die Einzellizenz zahlt ihr nur 3,13 Euro monatlich.

Enthalten in Microsoft 365 sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung. Die Familienlizenz kann mit bis zu 6 Personen genutzt werden. Dabei kann jede Person bis zu 5 Geräte gleichzeitig nutzen. Mit der Microsoft 365 Family Lizenz kann man bequem seine ganze Familie versorgen, so dass jeder Zugriff auf die Premium-Office-Apps hat. Benötigt ihr nur die Single-Lizenz, so steht Microsoft 365 – wie der Name bereits erahnen lässt – für eine Person zur Verfügung.

Tipp: Falls ihr euch den Bestpreis für einen längeren Zeitraum sichern möchtet, so, habt ihr auch die Möglichkeit, euch direkt 2x 15 Monats-Lizenzen zu kaufen . Die Gutscheincodes könnt ihr in eurem Microsoft 354 Account aktivieren. Dann habt ihr erstmal einmal Ruhe und seid mit Microsoft 365 für einen längeren Zeitraum versorgt.

