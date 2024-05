Apple hat für den 7. Mai 2024 ein Event unter dem Titel „Lass dich frei“ angekündigt, das um 7 Uhr morgens Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) starten wird. Die Veranstaltung weicht in mehreren Punkten von den üblichen Apple-Events ab, einschließlich der Startzeit und des Formats. Die Ankündigung hat bereits im Vorfeld für Spekulationen gesorgt, da erwartet wird, dass neue iPad-Modelle und ein überarbeiteter Apple Pencil vorgestellt werden.

Ein Event mit künstlerischem Fokus?

Wie The Apple Post berichtet, hat Apple sein „Lass dich frei“-Event in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook beworben. Interessanterweise besagt die Nachricht in den Anzeigen, dass Apple „etwas Besonderes für dich vorbereitet“ (“drafting up something special for you”) und die Leute einlädt, am 7. Mai an einem „Apple Event der anderen Art“ teilzunehmen.

Die Werbemaßnahmen und die Aussage, dass es sich um eine „andere Art“ von Event handeln wird, deuten darauf hin, dass Apple möglicherweise einen neuen kreativen Ansatz verfolgt. Der Fokus auf den Apple Pencil und die Verwendung des Begriffs „Draft“ (Entwurf) in der Werbung lassen eine stärkere Ausrichtung auf künstlerische und designorientierte Anwendungen vermuten.

Die Wahl des Mai für ein Apple-Event ist unüblich, da der Juni traditionell den Zeitpunkt für die Worldwide Developers Conference (WWDC) markiert, und die meisten Hardware-Vorstellungen im März oder April stattfinden. Diese Entscheidung könnte ein weiterer Indikator dafür sein, dass Apple mit neuen Formaten und Ansätzen experimentieren möchte, möglicherweise um die Aufmerksamkeit auf neue Produkte zu lenken oder die Marketingstrategie zu erneuern.

Veränderungen im Event-Format

Das anstehende Event könnte ein Versuch sein, die Produktpräsentationen frischer und interessanter zu gestalten, was nach der Einführung der hochpolierten Werbevideos der letzten Jahre eine willkommene Abwechslung darstellen würde.

Die Corona-Pandemie hatte zu einem Wandel in der Art und Weise geführt, wie Apple seine Produkte präsentiert. Seitdem die Live-Bühnenshows durch vorproduzierte Videos ersetzt wurden, gab es Kritik, dass die Events zunehmend vorhersehbar und monoton geworden sind.

Apple hatte sich bereits bei seinem letzten Event im Oktober an einer leichten Veränderung des Konzepts versucht. Das kommende „Lass dich frei“-Event könnte weitere experimentelle Änderungen in der Präsentation oder im Ablauf beinhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren