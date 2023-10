Apples Halloween-Party bzw. das „Scary Fast“ Mac-Event kam etwas anders daher, als wir es gewohnt waren. Der Startschuss in Cupertino fiel um 17:00 Uhr Ortszeit. Zumindest für uns in Deutschland fand damit die Veranstaltung mitten in der Nacht statt. Dazu sorgte Apple mit einer atmosphärischen Kamerafahrt für die passende Stimmung. Wie 9to5Mac aufgefallen ist, gab es noch etwas Ungewöhnliches: Die Präsentation wurde von einem iPhone 15 Pro Max aufgenommen.

Apple vertraut auf das iPhone als professionelle Filmkamera

Das „Scary Fast“ Event stand ganz im Zeichen des Mac. Apple hat die neuen M3-Chips für Macs vorgestellt und gleichzeitig die MacBook Pro- und iMac-Reihe überarbeitet. Auch wenn es nicht im Scheinwerferlicht stand, so übernahm ebenso das iPhone eine wichtige Rolle.

Am Ende der Präsentation, nachdem Tim Cook sich bei den Zuhörern bedankt hatte, erschien eine Meldung auf dem Bildschirm, die besagte: „Diese Veranstaltung wurde mit dem iPhone aufgenommen und auf dem Mac bearbeitet“. Es gab auch einen Haftungsausschluss, der besagte, dass „alle Moderatoren, Orte und Drohnenaufnahmen“ mit einem iPhone 15 Pro Max aufgenommen wurden.

Obwohl Apple schon immer damit geworben hat, dass die Kamera des iPhone in der Lage ist, Filme in „Hollywood-Qualität“ zu drehen, ist dies das erste Mal, dass ein ganzes Apple-Event mit dem iPhone aufgenommen wurde. Natürlich ist dies eine clevere Art, die neuen Videofunktionen des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zu bewerben. Die neuen iPhones können in ProRes Log mit 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Dabei wird die extrem niedrige Komprimierung des ProRes-Formats mit dem Log-Farbformat kombiniert, das in der Filmindustrie für eine präzise Farbkorrektur verwendet wird.

Das iPhone 15 Pro (Max) ist außerdem das erste Smartphone der Welt, das ACES, das Academy Color Encoding System, einen globalen Standard für Farb-Workflows, unterstützt. Darüber hinaus können Profis über den USB-C-Anschluss externe Speicher anschließen, um Videos direkt dort aufzunehmen. Zudem bietet das iPhone 15 Pro Max die Möglichkeit Videos mit einem 5-fachen optischen Zoom aufzunehmen.

Wie gut das iPhone 15 Pro Max seinen Job erledigt hat, seht ihr in dem Video zum „Scary Fast“ Event: