Anker hat vor wenigen Augenblicken die neue SOLIX Solarbank 2-Serie angekündigt. Dabei handelt es sich um die zweite Generation der smarten Solar- und Speicherlösungen für Balkonkraftwerke von Anker SOLIX. Die neue Solarbank 2 Plus und Solarbank 2 Pro von Anker SOLIX sind ab dem 22. Mai 2024 einzeln und in diversen Bundles erhältlich. Mit der Solarbank 2 erscheint eine dritte Variante im Juni.

Anker: SOLIX Solarbank 2-Serie ist da

Im Juni 2023 hat Anker mit der Anker SOLIX Solarbank E1600 einen Akku für Balkonkraftwerke auf den Markt gebracht. In unserem Anker SOLIX Solarbank E1600 Test haben wir ein insgesamt positives Fazit gezogen, gleichwohl hat Anker sicherlich nicht alles richtig gemacht. Nun steht die zweite Generation smarten Solar- und Speicherlösungen für Balkonkraftwerke von Anker SOLIX in den Startlöchern. Diese wurde in Sachen Leistung, Effizienz und Einfachheit beim Erzeugen von kostbarem Solarstrom deutlich verbessert. Gefühlt hat der Hersteller an allen Ecken und Kanten den Akku optimiert.

-> Hier geht es direkt zur Anker SOLIX Webseite

Alles in allem besteht die Anker SOLIX Solarbank 2-Serie aus drei Modellen (SOLIX Solarbank 2, SOLIX Solarbank 2 Plus und SOLIX Solarbank 2 Pro). Highlight ist zweifelsfrei Anker SOLIX Solarbank 2 Pro – und die macht dem Pro-Beinamen alle Ehre. Gleich vier MPP-Tracker (kurz: MPPT) mit jeweils 600 Watt und einer Gesamtleistung von 2.400 Watt sind in der Solarbank 2 Pro von Anker SOLIX verbaut. Damit lassen sich vier Solarmodule in allen Himmelsrichtungen parallel anschließen, um jederzeit das Maximum aus der Kraft der Sonne herauszuholen.

Die Kapazität von Anker SOLIX Solarbank 2 pro liegt bei 1,6kw/h. Mit Hilfe der optional erhältlichen, stapelbaren Zusatzbatterien – bis zu fünf weitere Batterien sind neben der Pro-Version der Solarbank 2 möglich – lassen sich bis zu 9,6 Kilowattstunden als Reserve speichern. Dank der fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat-Technologie (kurz: LFP), sind die Akkus extrem ausdauernd. Sie halten auch nach über 6.000 Zyklen noch gut 70 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung durch. Das entspricht einer Nutzungsdauer von über 15 Jahren. Zehn davon garantiert Herstellergarantie.

Der Wechselrichter zur Umwandlung von Sonnenstrahlen in Strom ist direkt in der SOLIX Solarbank 2 Pro integriert. Das erspart zusätzliche Kabellage und macht die beiden Solarbank 2-Modelle zu einer echten Plug-and-Play-Lösung. Das alles ist in einem edlen und robusten Aluminium-Korpus verbaut, der dank IP65-Zertifizierung Wind und Wetter trotzt und selbst bei Extrembedingungen zwischen -20 und 55 Grad Celsius (Selbstheizung) zuverlässig funktioniert.

Der Unterschied zwischen dem Pro- und Plus-Modell ist schnell beschrieben. Solarbank 2 Plus verfügt nur über 2 MPPT, während Anker bei Solarbank 2 Pro auf 4 MPPT setzt. Darüberhinaus verfügt das Pro Modell über einen 1000W Notfall Wechselstrom-Anschluss. Detaillierte Informationen zum Basismodell „Solarbank 2“ gibt Anker im Juni bekannt.

Anker SOLIX Smart Meter

Ein weiteres echtes Highlight, das Anker heute präsentiert hat, ist ein Smart Meter. Bis dato war das Anker SOLIX Balkonkraftwerk nicht wirklich intelligent. Dies ändert sich mit dem Smart Meter. Damit der mühsam gewonnene Strom bestmöglich genutzt wird, verwandelt Anker SOLIX die Installation mit den Smart Metern in ein intelligentes, dynamisches System. Das nutzt stets den tatsächlichen Stromverbrauch der eigenen vier Wände und speichert den Rest in der SolarBank 2. Durch die schnelle Reaktionszeit von maximal drei Sekunden von der konstanten Überwachung der benötigten Grundlast bis zur finalen Anpassung ist die Lösung von Anker SOLIX besonders energieeffizient. Das Smart Meter wird im Schaltkasten installiert.

Preis & Verfügbarkeit

Frühentschlossene können sich ab sofort und bis einschließlich 21. Mai unverbindlich auf der Webseite von Anker SOLIX registrieren. Als Belohnung gibt es vom 22. bis 28. Mai 2024 satte 22 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung. Dazu kommen ein kostenloser Smart Meter und ein 50 Euro-Gutschein für Anker SOLIX-Zubehör. Wer die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro an den ersten beiden Tagen kauft, sichert sich zudem ein faltbares Anker SOLIX PS30 Solarpanel im Wert von 79,99 Euro.

Den offiziellen Verkaufspreis der SOLIX Solarbank 2-Serie schuldet uns Anker noch. Diesen gibt das Unternehmen erst zum tatsächlichen Verkaufsstart am 22. Mai 2024 bekannt.

