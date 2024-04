Sind etwas mehr als vier Monate eine lange oder kurze Zeit bis zur nächsten iPhone Generation? Aktuell gehen wir fest davon aus, dass Apple Anfang September die neue iPhone 16 Familie ankündigen wird. Sämtliche Hardware-Entscheidungen zu den 2024er Modellen dürften längst gefällt sein und nur noch im absoluten Ausnahmefall wird Apple umdisponieren. Nun aufgetauchte iPhone 16 und iPhone 16 Pro Cases deuten erneut den sogenannten Capture-Button an.

iPhone 16 und 16 Pro Case Leak zeigt Capture-Button

Je näher wir uns auf den Herbst und die Ankündigung der neuen iPhone-Modelle zubewegen, desto mehr Informationen sickern zur kommenden Generation durch. Nachdem in den letzten Monaten immer mal wieder kolportiert wurde, dass Apple beim iPhone 16 und iPhone 16 Pro auf einen Capture-Button zur Kamerabedienung setzen wird, taucht dieser als kleine Aussparung bei iPhone 16 (Pro) Cases auf, die Leaker Majin Bu auf X zeigt.

Der neueste Leak zeigt CAD-Bilder, auf denen offenbar Cases zu sehen sind, die für das iPhone 16, iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max gedacht sind. Dabei werden mehrere Gerüchte der letzten Monate „bestätigt“. So ist unter anderem die Neugestaltung des Kamerabuckels der Non-Pro-Modelle zu erkennen. Es heißt, dass Apple die Kamera des iPhone 16 und iPhone 16 Plus neu positioniert, um räumliche Videos für Vision Pro zu ermöglichen.

Zudem zeigt sich eine Aussparung für den sogennanten Capture-Button. Dieser befindet sich unterhalb des Ein-/Aus-Schalters und soll aus Aufnahmetaste für das Kamerasystem dienen. Hält der Anwender sein iPhone im Querformat so dürfte der Capture-Button verschiedene Kamerafunktionen (Auslöser, Fokussieren etc.) dienen. Dabei soll die Taste druckempfindlich sein, um die unterschiedlichen Features zu ermöglichen.

