M3, M3 Pro und M3 Max sind da. Apple hat vor wenigen Augenblicken die neue M3-Familie angekündigt. Diese besteht aus dem M3, M3 Pro und M3 Max Chip. Es handelt sich dabei um die erste 3nm Chips der Branche für einen Personal Computer sowie einer GPU Architektur der nächsten Generation.

Apple hat soeben im Rahmen des „Scary fast“-Events ein neues MacBook Pro und gleichzeitig die neue M3-Chip-Familie angekündigt. Alle drei Chips setzen auf innovative Technologien, die deutlich mehr Performance und neue Features für den Mac ermöglichen.

Genau wie beim A17 Pro des iPhone 15 Pro setzt Apple bei der M3-Familie auf eine 3nm Prozesstechnologie. Dadurch können mehr Transistoren auf kleinerem Raum untergebracht werden und die Geschwindigkeit und Effizienz werden verbessert.

Die M3 Chip Familie kommt mit einer GPU der nächsten Generation, die den größten Sprung bei der Grafikarchitektur darstellt, den es je bei Apple Chips gegeben hat. Die schnellere und effizientere GPU kommt mit der neuen Technologie Dynamisches Caching und bringt zum ersten Mal neue Renderingfunktionen wie Hardware beschleunigtes Raytracing und Mesh Shading auf den Mac. Das Rendering ist jetzt bis zu 2,5-mal schneller als bei der M1 Chip Familie. Die CPU Performance- und Effizienz-Kerne sind 30 Prozent bzw. 50 Prozent schneller als beim M1 und die Neural Engine ist 60 Prozent schneller als die Neural Engine in der M1 Chip Familie. Außerdem unterstützt eine neue Media Engine jetzt AV1 Decodierung und ermöglicht so effizientere und bessere Videoerlebnisse von Streamingdiensten.

Jeder Chip in der M3 Familie kommt mit der für Apple Chips charakteristischen Architektur mit gemeinsamem Arbeitsspeicher (bis zu 128GB).

Der M3 Pro besteht aus 37 Milliarden Transistoren und einer 18-Core GPU, die bei der Bearbeitung mehrerer grafikintensiver Aufgaben eine extrem schnelle Performance liefert. Seine GPU ist bis zu 40 Prozent schneller als beim M1 Pro. Er unterstützt einen gemeinsamen Arbeitsspeicher bis zu 36 GB und ermöglicht es, größere Projekte unterwegs auf dem MacBook Pro zu bearbeiten. Das 12-Core GPU Design hat sechs Performance-Kerne und sechs Effizienz-Kerne. Damit ist die Leistung mit einem Thread bis zu 30 Prozent schneller als beim M1 Pro. Aktionen wie das Zusammenfügen und Bearbeiten großer Panoramafotos in Adobe Photoshop sind so schnell wie nie mit dem M3 Pro auf dem neuen MacBook Pro.

Der M3 Max erhöht die Anzahl der Transistoren auf bis zu 92 Milliarden und bringt Pro Performance auf ein ganz neues Level. Die 40-Core GPU ist bis zu 50 Prozent schneller als beim M1 Max und unterstützt bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, sodass KI Entwickler:innen mit noch größeren Transformermodellen mit Milliarden Parametern arbeiten können. Die 16-Core CPU kommt mit 12 Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen. Damit erreicht sie eine beeindruckende, bis zu erstaunliche 80 Prozent schnellere Performance als beim M1 Max. Mit zwei ProRes Engines macht der M3 Max die Video-Postproduktion selbst in höchster Auflösung schnell und flüssig, egal ob in DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro oder Final Cut Pro. Der M3 Max ist für Pros ausgelegt, die höchste Performance in einem MacBook Pro mit branchenführender Batterielaufzeit in einem Pro Laptop brauchen.