Apple hat heute auf seinen „Scary Fast“ Event die neuen M3-Chips für Macs vorgestellt und gleichzeitig die MacBook Pro– und iMac-Reihe grundlegend überarbeitet. Mit der Einführung des neuen 24 Zoll iMac, der von Apples M3 Chip angetrieben wird, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für All-in-One-Computer. Der neue iMac verspricht nicht nur eine beeindruckende Leistungssteigerung, sondern bietet auch ein schlankes Design in sieben verschiedenen Farbtönen. Hier findet ihr den neuen iMac im Apple Online Store.

Beeindruckende Technische Merkmale

Der M3 Chip ist die treibende Kraft hinter der erheblichen Performance-Steigerung des neuen iMac. Er verfügt über eine 8-Core CPU, eine bis zu 10-Core GPU und unterstützt bis zu 24 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Diese technische Überlegenheit ermöglicht Multitasking, leistungsstarkes Video-Editing, Gaming und vieles mehr mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit und Effizienz.

Im Vergleich zum 24 Zoll iMac der vorherigen Generation bietet der neue 24 Zoll iMac:

Bis zu 30 % schnellere Browsing-Geschwindigkeit mit Safari.

Produktivitätssteigerung von bis zu 30 % bei Anwendungen wie Microsoft Excel.

Bis zu 50 % schnellere Bildraten in Spielen.

Für Kreative bietet Apples neuer All-in-One-Computer die Möglichkeit, bis zu 12 Streams von 4K Video gleichzeitig zu bearbeiten, was dreimal mehr als zuvor ist. Die Videobearbeitung in Programmen wie Final Cut Pro und Adobe Premiere Pro und die Fotobearbeitung in Adobe Photoshop sind bis zu zweimal schneller.

Design und Display

Abseits der Leistungssteigerung ist der M3 iMac auch ein Kunstwerk in puncto Design. Er ist in sieben schicken Farben erhältlich und bietet wieder sein bekanntes dünnes Design, das durch die Integration des Apple Chips möglich ist. Sein 24 Zoll 4.5K Retina Display liefert über eine Milliarde Farben und bietet eine brillante Bildqualität, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von professionellen Präsentationen bis hin zum Genuss von Filmen.

Erweiterte Konnektivität und Sicherheit

Der iMac unterstützt die neuesten drahtlosen Verbindungsoptionen, einschließlich WLAN 6E sowie Bluetooth 5.3, und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Darüber hinaus kann mit dem optionalen Touch ID das Gerät sicher entsperrt, Einkäufe über Apple Pay getätigt und zwischen Benutzerprofilen gewechselt werden.

Umweltbewusstsein

Der iMac wurde für eine möglichst geringe Umwelt­belastung entwickelt. Der neue iMac mit M3 kommt mit zu 100 Prozent recyceltem Aluminum im Standfuß, recycelten Seltenen Erden in Magneten, recyceltem Lötzinn in mehreren Leiterplatten und zum ersten Mal beim iMac mit zu 100 Prozent recyceltem Gold in der Beschichtung mehrerer Leiter­platten. Der iMac ist außerdem frei von zahlreichen Schadstoffen wie Beryllium, bromhaltigen Flammschutzmitteln und Quecksilber und 100 Prozent der Holzfasern in der Verpackung sind recycelt oder stammen aus verantwortungs­voll bewirtschafteten Wäldern.

Apple ist heute bei allen weltweiten Unternehmens­prozessen CO₂-neutral und plant bis 2030 in der gesamten Fertigungslieferkette und allen Produktlebenszyklen CO₂-neutral zu werden. Das bedeutet, dass jedes verkaufte Apple Gerät von der Fertigung der Komponenten, der Montage, dem Transport und der Nutzung durch Kunden bis hin zum Recycling und zur Materialrückgewinnung CO₂-neutral sein wird.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue 24 Zoll iMac mit M3 kann ab sofort im Apple Online Store bestellt werden. Er wird ab Dienstag, 7. November an Kunden ausgeliefert und in Apple Stores sowie bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Der iMac mit 8-Core GPU ist ab 1.599 Euro und 1.539 Euro für den Bildungsbereich in den Farben Grün, Rosé, Blau und Silber erhältlich. Er kommt mit einer 8-Core CPU, 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, zwei Thunderbolt Anschlüssen, Magic Keyboard und Magic Mouse.

Der iMac mit 10-Core GPU ist ab 1.829 Euro und 1.709 Euro in den Farben Grün, Gelb, Orange, Rosé, Violett, Blau und Silber erhältlich. Er kommt mit einer 8-Core CPU, 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, zwei Thunderbolt Anschlüssen, zwei zusätzlichen USB 3 Anschlüssen, Magic Keyboard mit Touch ID, Magic Mouse und Ethernet.

-> Hier findet ihr den neuen M3 iMac im Apple Online Store