Erfreulicherweise werden die Tage wieder deutlich länger. Die Sonne zeigt sich häufiger als es in den letzten Wochen der Fall war und auch die Temperaturen klettern wieder stärker nach oben. Kurzum: Der Winter ist vorbei und so langsam aber sicher startet der Frühling richtig durch. Deutschlandweit werden jetzt wieder die Gärten auf Vordermann gebracht. Dazu gehört sicherlich auch, dass Rasen und Sträucher geschnitten und automatisierte Bewässerungssystem nach dem Winter wieder zum Leben erweckt werden. Zudem finden Stühle und Tische wieder ihren Weg zurück auf die Terrasse.

Der nette Nebeneffekt, dass sich die Sonne zu dieser Jahreszeit wieder verstärkt zeigt ist der, dass Solaranlagen und Balkonkraftwerke wieder deutlich mehr Strom produzieren. Dementsprechend haben wir uns umgeguckt, wie wir den umweltfreundlichen Strom nutzen können, um unseren Garten für den Frühling vorbereiten und über das Jahr verteilt in Schuss halten können.

Nachdem wir uns in den letzten Jahren regelmäßig dem Gardena Smart System gewidmet und unter anderem smarte Rasenmäher, Bewässerungssystem, Steckdosen und Sensoren getestet haben, widmet wir uns nun dem Gardena 18V POWER FOR ALL Akku-System. Konkret haben wir die Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut sowie den Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal ausprobiert.

Angebot Gardena Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal 04/18V P4A Ready-To-Use Set: Batteriebetriebenes... Ein Akku - viele Möglichkeiten: Der leistungsstarke POWER FOR ALL System-Akku ist...

Mühelos & bequem: Nur ein Knopfdruck und eine konstante Wasserzufuhr sowie die rotierende Bürste...

Angebot Gardena Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18 V P4A Solo: Gartenschere für Hecken und Rasen,... Ein Akku - viele Möglichkeiten: Der leistungsstarke POWER FOR ALL System-Akku ist...

2 Geräte in einem: Die schnell austauschbaren Messer mit einer Schnittbreite von 8 bzw. 20 cm...

POWER FOR ALL ALLIANCE

Warum sollte ein Akku nur mit einem konkreten Gerät funktionieren? Richtig, einen echten Grund gibt es hierfür nicht. Deutlich vorteilhafter ist es doch, dass man den Akku seines Akkuschraubers, auch für den Rasenmäher, die Heckenschere, die Stichsäge oder Reinigungsgeräte verwenden kann.

Die POWER FOR ALL ALLIANCE hat es sich auf die Fahne geschrieben, dass ein und der selbe Akku in zahlreichen unterschiedlichen Produkten genutzt werden kann. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eines der größten markenübergreifenden 18V Akkusysteme führender Hersteller weltweit und bietet Lösungen für den gesamten Haushalt. Ein Akku wird zur Verfügung gestellt, der für alle Anwendungsfälle im und um das Haus herum verwendet werden kann.

Dabei umfasst die POWER FOR ALL ALLIANCE neben Gardena weitere namhafte Hersteller, darunter Bosch, Gloria, Flymo, Ledvance, Husqvarna und weitere. Über 100 Gartengeräte und Werkzeuge können mit ein und demselben Akku verwendet werden. Ein weitere Vorteil liegt auch darin, dass wenn ihr bereits ein Ladegerät und einen Akku des Systems euer eigen nennt, dass ihr ein neues Gartengerät oder ein Werkzeug „solo“ – also ohne Ladegerät und Akku – kaufen könnt. Dies wirkt sich in jedem Fall auch positiv auf den Geldbeutel aus.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In diesem Jahr hat Gardena verschiedene neue Produkte auf Basis der POWER FOR ALL ALLIANCE auf den Markt gebracht, zwei dieser Geräte – die Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut sowie den Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal – haben wir uns näher angeguckt. Dabei haben wir für den Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal inkl. Ladegerät und Akku entschieden und die Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut haben wir ohne Akku bestellen.

Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal

Wie eingangs erwähnt, wird der Garten bei vielen Menschen dieser Tage aus dem Winterschlaf geweckt. Die Pflege von Terrassenbelägen, Wegen und Treppen im Garten bis hin zu Geländern oder den Gartenmöbeln war bisher mühevolle Handarbeit. Das Ganze war nicht nur zeitaufwendig, sondern man benötige auch verschiedene Hilfsmittel und ein gute Ergebnis war nur mit großen Aufwand zu erzielen. Mit dem Akku-Multi-Reiniger AquaBrush lässt sich der Reinigungs- und Pflegeprozess deutlich einfacher gestalten. Nicht falsch verstehen, der Prozess geht mit dem neuen Gardena-Hilfsmittel nicht vollautomatisch und auch zukünftig müsst ihr von Hand arbeiten, ein großer Teil der Arbeit wird allerdings deutlich vereinfacht.

Der Akku-Multi-Reiniger ist zunächst einmal Modular aufgebaut. Je nach konkreter Anwendung kann mit Verlängerungsstiel horizontal auf dem Boden gereinigt werden. Wird der Bürstenaufsatz direkt am Handstück befestigt, ist der Akku-Multi-Reiniger besonders kompakt und ideal für vertikale Flächen oder Mobiliar im Garten geeignet. Dabei könnt ihr je nach Anforderung unterschiedliche Bürsten verwenden. Das Gerät verfügt über einen direkten Schlauchanschluss inkl. Regulierventil, so dass ihr den Wasserverbrauch stufenlos anpassen könnt. Der verbleibende Ladezustand des Akkus ist über die LED-Anzeige im Handgriff während der Verwendung immer gut sichtbar.

Die Walzenbürste Universal für AquaBrush für sensible Oberflächen eignet sich zum Beispiel zur Reinigung von Holzterrassen . Die Walze rotiert auf Knopfdruck, so können Holzoberflächen sanft und gründlich gereinigt werden. Durch die seitlichen Borsten werden auch die Randbereiche, entlang von Kantensteinen, von Schmutz befreit. Die Wasserdüsen lösen den Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Mit der Walzenbürste Medium könnt ihr unempfindlichere Oberflächen von hartnäckigem Schmutz befreien. Hier denken wir zum Beispiel an gepflasterte Hofeinfahrten und Wege sowie Terrassen. Dank integriertem Spritzschutz bleibt ihr und auch eure Umgebung sauber.

Die sanft rotierende Tellerbürste Soft für AquaBrush kommt besonders in schmalen Bereich, z.B. auf Treppenstufen, oder besonders empfindlichen Oberflächen zum Einsatz. Wird das Gerät mit der Tellerbürste Soft verwendet, kann diese auch ohne Stiel, direkt an den Griff, montiert werden. Hier denken wir zum Beispiel an Sichtschutzelemente, Balkongeländer oder Gartenmöbel. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Aufsätzen ist übrigens kinderleicht und geht innerhalb weniger Augenblicke über die Bühne. Werkzeug benötigt ihr hierfür nicht.

Bei jeder Anwendung kann die Geschwindigkeit des Akku-Multi-Reinigers AquaBrush individuell eingestellt werden. Dafür habt ihr am Handstück einen kleinen Drehregler.

Konkret haben wir den Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal in den letzten Tagen auf Gehwegen, der Terrasse und bei einem Sichtschutzelement zum Einsatz gebracht. So haben wir mühelos Grünbelag, der sich in den Wintermonaten angesammelt hat, beseitigt und den Außenbereich auf den bevorstehenden Frühling / Sommer herausgeputzt.

Eckdaten GARDENA Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal 04/18V P4A Set

zum flexiblen und gründlichen Reinigen im Außenbereich

modularer Aufbau

großer, verstellbarer Frontgriff

Schlauchanschluss

Regulierventil für Wasserdurchfluss

Spritzschutz

austauschbare Bürste

inkl. Walzenbürste Universal, Tellerbürste Soft, Silikon Schutzhülle für Akku

Laufzeit max. 30 Min.

Gewicht: 3,2 bis 4,0 kg (ohne Akku)

LED-Ladezustandsanzeige

3 Jahre Garantie nach Registrierung2

System-Akku P4A PBA 18V/45, Ladegerät

Ihr könnt den AquaBrush-Multireiniger mit und ohne Wasser verwenden. Über einen kleinen Drehregler am Griffstück könnt ihr zudem einstellen, ob ihr viel oder wenig Wasser für die Reinigung verwenden möchtet. Im Lieferumfang befindet sich noch eine Silikon-Schutzhülle für den Akku. Diese ist bei der Verwendung dringend empfohlen, um einen Wasserkontakt mit dem Akku zu vermieden.

Preis & Verfügbarkeit

Ihr könnt AquaBrush mit der Walzenbürste Universal oder mit der rotierenden Tellerbürste kaufen. Natürlich könnt ihr euch auch für die Kombination beider Bürsten entscheiden. Zudem wählt ihr, ob ihr einen Akku und ein Ladegerät (Ready to use) benötigt oder eben nicht (Solo). Preislich geht das Ganze im freien Handel bei 127,99 Euro los.

Angebot Gardena Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Compact 02/18V P4A solo: Batteriebetriebenes Reinigungsgerät,... Ein Akku - viele Möglichkeiten: Der leistungsstarke POWER FOR ALL System-Akku ist...

Mühelos & bequem: Nur ein Knopfdruck und die konstante Wasserzufuhr sowie die rotierende Bürste...

Angebot Gardena Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Patio 03/18V P4A solo: Batteriebetriebenes Reinigungsgerät,... Ein Akku - viele Möglichkeiten: Der leistungsstarke POWER FOR ALL System-Akku ist...

Mühelos & bequem: Nur ein Knopfdruck und die konstante Wasserzufuhr sowie die rotierende Bürste...

Angebot Gardena Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal 04/18V P4A Ready-To-Use Set: Batteriebetriebenes... Ein Akku - viele Möglichkeiten: Der leistungsstarke POWER FOR ALL System-Akku ist...

Mühelos & bequem: Nur ein Knopfdruck und eine konstante Wasserzufuhr sowie die rotierende Bürste...

Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut

Unser zweites Hilfsmittel der letzten Tage war die Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut. Diese eignet sich zum Beispiel, um Rasenkanten zu schneiden und regelmäßigen Formschnitt von Sträuchern oder Hecken durchzuführen. Ab diesem Jahr gibt es von den Akku-Gras- und Strauchscheren auch ein Model im 18V Power for All Akku-System mit abnehmbarem System-Akku.

Zunächst einmal ist die Akku-Gras- und Strauchschere ist mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet. Mit ihrem Gewicht von 590g ohne Akku liegt diese auch bei längerem Gebrauch gut in der Hand. Der Akku selbst fällt nicht wirklich ins Gewicht. Im Lieferumfang befinden sich zwei Messer, die mit wenigen Handgriffen getauscht werden können und unterschiedliche Anwendungsbereiche abdecken.

Wenn es um Rasenkanten und euren Buchsbaum geht, so eignet sich das 8cm breite Gras- und Buchsbaummesser. Möchtet ihr Sträucher oder kleinere Hecken schneiden, so greift ihr zum 20cm langen Strauchmesser. Beachtet in jedem Fall, dass die Messer ihre Grenzen haben. So könnt ihr mit dem Strauchmesser deine 2cm dicken Aststräucher durchtrennen.

Konkret haben wir uns in den letzten Tagen um Rasenkanten und den ein oder anderen Strauch gekümmert. Die Messer sind präzisionsgeschliffen und scharf und man hatte nicht das Gefühl, dass diese nach dem ersten oder zweiten Strachschnitt bereits stumpf werden.

Übersicht GARDENA Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18V P4A

Gewicht: 590 g (ohne Akku)

ergonomischer Handgriff

präzisionsgeschliffene Messer

werkzeugloser Messerwechsel

Set inkl. 1 Gras- und Buchsbaummesser, 8 cm und 1 Strauchmesser, 20 cm

made in Germany (Gras- und Buchsbaummesser)

3 Jahre Garantie nach Registrierung

System-Akku P4A PBA 18V/36, Ladegerät

Preis & Verfügbarkeit

Der Listenpreis von Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18V P4A Solo liegt bei 74,99 Euro. Im freien Handel ist diese etwas preiswerter erhältlich.

Angebot Gardena Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18 V P4A Solo: Gartenschere für Hecken und Rasen,... Ein Akku - viele Möglichkeiten: Der leistungsstarke POWER FOR ALL System-Akku ist...

2 Geräte in einem: Die schnell austauschbaren Messer mit einer Schnittbreite von 8 bzw. 20 cm...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren