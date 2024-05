Anfang dieser Woche hat Apple das neue iPad Pro mit M4-Chip und iPad Air mit M2-Chip angekündigt. Die Tatsache, dass Apple bei den neuen iPads ausschließlich auf die eSIM setzt, könnte ein Vorbote dafür sein, was uns mit der iPhone 16 Familie erwartet.

iPhone 16 ausschließlich mit eSIM?

Ein interessantes Detail beim neuen iPad Pro und iPad Air ist, dass die jeweiligen Mobilfunk-Versionen nur über eine eSIM verfügen. Dies wiederum bedeutet, dass die Geräte kein klassisches SIM-Kartenfach mehr haben. Exemplarisch schreibt Apple für das iPad Pro

Das iPad Pro verwendet eSIM Technologie und ist nicht mit physischen SIM Karten kompatibel.

Bis dato stellt Apple reine eSIM-iPhones nur in den USA zur Verfügung. Los ging es mit dem iPhone 14 im Jahr 2022. Kauft man ein iPhone in einem anderen Land, so ist immer ein SIM-Kartenfach vorhanden. eSIM-iPads gibt es ab sofort weltweit. Selbst China wird kein spezielles iPad mit SIM-Fach erhalten (die meisten Mobilfunkanbieter unterstützen dort kein eSIM, deshalb hat Apple ein Dual-SIM-iPhone für China entwickelt). Der Schritt beim iPad auf eSIM-only zu setzen, ist in jedem Fall ein mutiger Schritt.

Ist dies bereits ein Indikator dafür, was uns mit dem iPhone 16 erwartet? Zumindest hatten Mobilfunkanbieter rund um den Globus in den letzten Jahren die Chance, sich entsprechend auf ein eSIM-only Smartphone vorzubereiten.

Setzt Apple beim iPhone 16 voll und ganz auf die eSIM? Wir können uns zumindest vorstellen, dass Apple die eSIM-only Variante auf weitere Länder und Regionen ausweitet. Auf der anderen Seite gab es bereits im vergangenen Jahr beim iPhone 15 das Gerücht, dass Apple in Europa auf ein eSIM-only Modell setzt.

