Zum Start in die neue Woche keimt das Gerücht auf, dass die iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modelle, die für Herbst 2023 erwartet werden, als reine eSIM-Modelle in Frankreich auf den Markt kommen. Im Umkehrschluss würde Apple auf den SIM-Karteneinschub verzichten.

iPhone 15: reine eSIM-Modelle angeblich in Frankreich und weiteren Ländern

MacGeneration berichtet, dass ihnen zu Ohren gekommen ist, dass Apple bei den iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modellen in Frankreich auf den SIM-Karteneinschub verzichtet. Stattdessen sollen reine eSIM-Geräte erhältlich sein. Für gewöhnlich verkauft Apple in Europa identische Geräte. Dies könnte wiederum bedeuten, dass der Hersteller aus Cupertino auch in weiteren europäischen Ländern auf reine eSIM-Modelle des iPhone 15 und iPhone 15 Pro setzt.

Kleines Beispiel gefällig? Das iPhone 14 Pro mit der Modellnummer A2890, welches in Frankreich verkauft wird, wird auch in Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Polen, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, der Schweiz und weiteren Ländern angeboten. Ob dies dann auch für das kommende iPhone 15 und iPhone 15 Pro gilt, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre auch, dass Apple in Frankreich ein spezielles iPhones für den französischen Markt anbietet.

Seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 (Pro) verzichtet Apple bereits in den USA auf ein SIM-Kartenfach und setzt ausschließlich auf eSIM. Apple bewirbt eSIMs als sicherer als eine physische SIM-Karte, da sie nicht von einem verlorenen oder gestohlenen iPhone entfernt werden können. Apple betont, dass bis zu acht eSIMs in der Einstellungs-App des iPhones verwaltet werden können, wodurch die Notwendigkeit entfällt, physische SIM-Karten auf Reisen zu beschaffen, mit sich zu führen und auszutauschen. iPhone 13 und neuere Modelle können zwei eSIMs gleichzeitig aktiv haben.