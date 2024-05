Am Dienstag hat Apple im Rahmen seiner „Let Loose“-Keynote unter anderem das neue iPad Pro vorgestellt. Herzstück des neuen Pro-Tablets ist der M4-Chip. Dabei handelt es sich um den neuen Apple Silicon Chip, der auf der 3nm Technologie der zweiten Generation basiert. Doch wie leistungsstark ist dieser Chip? Erste Benchmark-Tests geben einen Aufschluss.

M4-Chip: erste Benchmark-Tests tauchen auf

Bei der Ankündigung des neuen M4 ist Apple bereits auf verschiedene Eckdaten des neuen Chips eingegangen. Der Hersteller spricht unter anderem davon, dass der M4 eine bis zu 1,5-mal schnellere CPU Performance im Vergleich zum M2 im vorherigen iPad Pro liefert. Die Pro Rendering Performance in Apps wie Octane wird durch den M4 deutlich gesteigert und ist jetzt bis zu viermal schneller als beim M2. Noch deutlich spannender finden wir die Infos, dass der M4 mit nur der Hälfte der Energie dieselbe Leistung bringen kann wie der M2.

Apples Angaben sind das eine, Benchmark-Tests das andere. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das neue iPad pro am 15. Mai. Vorab hat Apple verschiedene Medienvertreter, YouTuber, Influencer und Co. mit einem Testgerät ausgestattet, so dass die ersten Benchmark-Tests öffentlich auftauchen.

Ein Gerät namens iPad16,6, das anscheinend das neueste iPad Pro mit M4 und 10 Kernen darstellt, erreichte 3.749 Punkte im Single-Core- und 14.692 Punkte im Multi-Core-Test. Zum Vergleich: Das ist fast eine genau 1,5-fache Steigerung der CPU-Leistung gegenüber einem 12,9 Zoll iPad Pro mit M2, das rund 2.590 Punkte im Single-Core- und rund 10.000 Punkte im Multi-Core-Test erzielte.

Ein weiterer Benchmark für das iPad 16,6 ergab einen 53.792-Metall-Score für die GPU. Das ist eine moderate Steigerung im Vergleich zum M2 iPad Pro mit 46.575 Punkten. Aus dem Geekbench-Test geht noch hervor, dass das getestete iPad16,6 mit 4,40Ghz läuft und auf 16GB RAM setzt.

Noch liegt eine geringe Datenbasis zu den Leistungswerten des M4 vor. Nichtsdestotrotz bestätigen die Daten die angaben, die Apple im Rahmen der M4-Ankündigung gemacht hat.

