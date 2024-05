Apple hat seinen jährlichen App Store Transparenzbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der Bericht gibt Aufschluss über App-Genehmigungen, -Ablehnungen und -Entfernungen sowie über die Bemühungen des Unternehmens, eine sichere und benutzerfreundliche Plattform zu gewährleisten.

App-Genehmigungen und -Ablehnungen

Apples jüngster Transparenzbericht liefert Daten über den Betrieb des App Store in allen 175 Ländern und Regionen, in denen er verfügbar ist.

Im Jahr 2023 überprüfte Apple 6.892.500 App-Einreichungen, von denen 1.763.812 abgelehnt wurden. Zu den Gründen für die Ablehnung zählten vor allem Leistungs-, Design- und rechtliche Probleme. Allerdings wurden 277.923 dieser Apps später genehmigt, nachdem die Entwickler die erforderlichen Änderungen vorgenommen hatten.

App-Entfernungen und Regierungsanfragen

Apple entfernte 116.117 Apps aus dem App Store. Die höchsten Entfernungsraten gab es in den Kategorien Dienstprogramme, Spiele und Business. Im Einzelnen wurden 76.887 Apps aufgrund von Verstößen gegen die Designrichtlinien und 35.245 aufgrund von Betrugsprävention entfernt. Vor allem in China wurden 1.285 und in Südkorea 103 Apps auf Antrag der Regierung entfernt. Weitere Entfernungen erfolgten in Ländern wie Indien, Russland und der Ukraine auf Veranlassung der lokalen Behörden. Im Jahr 2023 waren insgesamt 1.870.119 Apps verfügbar.

Kundenbindung und Betrugsprävention

Wöchentlich durchsuchen etwa 398.499.012 Kundenkonten den App Store, wobei 166.360 Apps in den Top-10-Ergebnissen von über 1.000 Suchanfragen erscheinen. Im Rahmen der Betrugsbekämpfung hat Apple 373.739.771 Kundenkonten gekündigt und damit fast 1,84 Milliarden US-Dollar an betrügerischen Transaktionen verhindert.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Daten findet ihr in Apples vollständigen Bericht [PDF].

