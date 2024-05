Apple nutzt das heutige „Let Loose“-Event, um den neuen M4-Chip anzukündigen. Dieser ist das Herzstück des neuen iPad Pro. Ein wenig überraschend, kommt die Ankündigung des M4 schon, auf der anderen Seite hieß es in den letzten Tagen bereits in der Gerüchteküche, dass Apple den neuen Chip heute ankündigen wird.

Apple stellt den M4 Chip vor

Apple hat soeben den M4 angekündigt. Dabei handelt es sich um den neuesten Apple Silicon Chip, der eine phänomenale Performance auf das neue iPad Pro bringt. Der M4 basiert auf 3 Nanometer Technologie der zweiten Generation und ist ein System auf einem Chip (SoC), das die branchenführende Energieeffizienz der Apple Chips weiter voranbringt und das unglaublich dünne Design des iPad Pro ermöglicht.

Außerdem findet sich auf ihm eine völlig neue Display Engine, die die beeindruckende Präzision, Farbe und Helligkeit des bahnbrechenden Ultra Retina XDR Displays im iPad Pro unterstützt. Die neue CPU kommt mit bis zu zehn Kernen und die neue 10-Core GPU basiert auf der GPU Architektur der nächsten Generation, die mit dem M3 vorgestellt worden ist. Sie bringt Dynamisches Caching, Hardware beschleunigtes Raytracing sowie Hardware beschleunigtes Mesh Shading zum ersten Mal auf das iPad. Der M4 hat die schnellste Apple Neural Engine, die es je gegeben hat. Sie kann bis zu 38 Billionen Rechen­operationen pro Sekunde ausführen, das ist schneller als die Neuralprozessoren in allen heute verfügbaren KI PCs. In Kombination mit schnellerer Speicher­bandbreite, Beschleunigern für maschinelles Lernen (ML) der nächsten Generation in der CPU und einer hoch­leistungs­fähigen GPU macht der M4 das neue iPad Pro zu einem unfassbar leistungsstarken Gerät für künstliche Intelligenz.

Kurzum: Apple hat den M4 Chip an allen Kanten und Ecken aufgewertet. imi Vergleich zum M2 liefert der M4 eine bis zu 1,5-mal schnellere CPU Performance. Der M4 steigert die Leistung bei Pro Workflows, ob beim Arbeiten mit komplexen Orchester-Musikdateien in Logic Pro oder beim Anwenden von anspruchsvollen Effekten auf 4K Video in LumaFusion. Aber auch beider Grafik erreicht der M4 neue Höhen. Die Pro Rendering Performance in Apps wie Octane wird durch den M4 deutlich gesteigert und ist jetzt bis zu viermal schneller als beim M2. Durch diese Verbesserungen an CPU und GPU kann der M4 die branchenführende Leistung pro Watt der Apple Chips beibehalten. Der M4 kann mit nur der Hälfte der Energie dieselbe Leistung bringen wie der M2.

Mit der neuen Neural Engine des M4 ebnet Apple den den Weg für zukünftige KI-Funktionen. Die bisher leistungsstärkste Neural Engine von Apple kann unglaubliche 38 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen – damit ist sie ganze 60-mal schneller als die erste Neural Engine im A11 Bionic. In Kombination mit den ML Beschleunigern der nächsten Generation in der CPU, der hoch­leistungs­fähigen GPU und dem gemeinsamen Arbeitsspeicher mit höherer Bandbreite macht die Neural Engine den M4 zu einem unfassbar leistungsfähigen Chip für KI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren