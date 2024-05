Wer tritt in Tim Cooks Fußstapfen? In einem neuen Bericht hat Bloomberg die aktuelle Nachfolgeplanung von Apple für die leitenden Führungspositionen des Unternehmens beleuchtet. In dem Bericht heißt es zwar, dass es „keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass ein Wechsel an der Spitze unmittelbar bevorsteht“, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wer den Posten schließlich übernehmen könnte. Als Spitzenkandidat stellt sich hierbei John Ternus heraus, der bei Apple derzeit den Posten als Senior Vice President of Hardware Engineering innehat.

Generationswechsel bei Apple

Bisher hieß es, dass Chief Operating Officer Jeff Williams die besten Chancen auf den CEO-Posten bei Apple hat. Doch so wie es derzeit aussieht, wird Tim Cook noch mindestens drei weitere Jahre das Ruder von Apple fest in der Hand halten.

Williams, der in diesem Jahr 61 Jahre alt wird, ist nur zwei Jahre jünger als Cook. Unternehmensinsider erklären, dass sie es jetzt für unwahrscheinlich halten, dass er der neue langfristige Chef wird. Der Apple-Vorstand würde sich einen Manager wünschen, der wie Cook als CEO mindestens ein Jahrzehnt lang im Unternehmen bleibt. „Wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, wäre Jeff ganz klar der Favorit für den Posten des CEO gewesen“, sagt ein langjähriger Apple-Manager. „Aber die Langsamkeit, mit der die C-Suite erneuert wird, führt zu einem Problem, wen man an Bord holen kann.

Das bringt John Ternus in den Fokus. Ternus ist derzeit Apples Senior Vice President of Hardware Engineering und hat in den letzten Jahren eine zunehmend präsente Rolle bei Apple eingenommen. In dem Bericht wird Ternus als „bei Apple sehr beliebt“ beschrieben, mit Lob von Tim Cook, Eddy Cue und vielen anderen. Ein wichtiger Faktor ist in dem Zusammenhang, dass Ternus 49 Jahre alt ist. Das macht ihn „wahrscheinlicher als andere Mitglieder des Führungsteams, da er lange im Unternehmen bleibt“.

Während Ternus heraussticht, gelten andere Führungskräfte wie Craig Federighi und Deirdre O’Brien als weniger geeignet für die Rolle des CEO. Erfahrene Führungskräfte wie Phil Schiller und Dan Riccio nähern sich dem Ende ihrer jeweiligen Amtszeit, was die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Spitzenposten übernehmen, verringert.

