Apple hat soeben auf seinem „Lass dich frei“ Event die nächste Generation des iPad Air vorgestellt. Wie bereits im Vorfeld vermutet wurde, steht das iPad Air nun in zwei Größen zur Verfügung: 11 Zoll und 13 Zoll. Wie beim Vorgänger setzen auch die neuen Modelle auf ein Liquid-Retina-Display. Bestellungen für die neuen iPad Air Modelle können ab heute im Apple Store aufgegeben werden.

Das iPad Air 6

In Anlehnung an die iPad Pro Reihe wird das iPad Air jetzt in zwei verschiedenen Größen angeboten. Der Bildschirm des bisherigen 10,9 Zoll iPad Air wurde auf 11 Zoll vergrößert, während ein zweites Modell eine deutlich größere Arbeitsfläche von 13 Zoll bietet.

Beim neu gestalteten iPad Air befindet sich die Kamera an der Vorderseite im Querformat, wie beim iPad 10. Die Form des iPad Air lehnt sich weiterhin an die iPad Pro Reihe an, mit flachen Kanten. Die neuen Modelle unterstützten jetzt auch die Apple Pencil Schwebefunktion, die mit der iPad Pro Reihe 2022 eingeführt wurde. Stereolautsprecher werden im Querformat geboten, wobei das 13 Zoll Modell einen stärkeren Bass bietet.

Das iPad Air 6 ist mit dem M2-Chip ausgestattet, der gegenüber des zuvor verwendeten M1-Chip verbessert wurde. Apple wirbt bei der Gelegenheit auch mit der KI-Kompetenz des M2-Chips und verweist auf die vorhandenen Funktionen für maschinelles Lernen. Während das iPad Air die Größe des iPad Pro erhält, bleibt es bei seiner aktuellen Liquid-Retina-Display-Technologie, komplett mit LED-Hintergrundbeleuchtung.

Beide Modelle starten bei 128 GB, der doppelten Speicherkapazität des Vorgängers, wobei auch 256 GB, 512 GB und 1 TB verfügbar sind. Das 11 Zoll Modell ist ab nächster Woche ab 599 US-Dollar erhältlich, das 13 Zoll Modell ab 799 US-Dollar. Momentan liegen nur die US-Preise vor.

