Das „Scary fast“-Event liegt mittlerweile hinter uns. Mitten in der Nacht hat Apple zum Special Event geladen, um Produktneuheiten anzukündigen. Dabei standen die neue M3-Chip-Familie, ein neues MacBook Pro sowie ein neuer iMac auf der Agenda.

Apple veröffentlicht Videos zum „Scary fast“-Event

Wir wir es von Apple gewohnt sind, hat der Hersteller die Keynote live über seine Webseite, die Apple TV-App sowie YouTube übertragen. Das rund 30-minütige Video steht auf YouTube bereit. Solltet ihr das Event mitten in der Nacht ausgelassen haben, so habt ihr nun die Möglichkeit, in Ruhe noch einmal alles Revue passieren zu lasen.

Doch nicht nur die Keynote steht als Aufzeichnung auf YouTube bereit. Apple hat noch zwei weitere Clips veröffentlicht. Neben einem Video zum neuen MacBook Pro steht auch noch der Clip „You Think That’s Hard Work?“ zur Ansicht bereit. Diese hatte Apple im Rahmen der Veranstaltung gezeigt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

