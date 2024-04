Ein paar Tage ist es mittlerweile her, dass Apple das Special Event „Let Loose“ („Lass dich frei.“) für den 07. Mai angekündigt hat. Anfang Mai wird Apple neue Produkte vorstellen und vieles deutete daraufhin, dass der Hersteller neue iPad-Modelle, einen neuen Apple Pencil 3 sowie ein neue Magic Keyboard ankündigen wird. Es heißt, dass die Präsentation von einem Hands-On-Event in London begleitetet wird.

Apple iPad Event „Let Loose“ soll von Hands-On-Event in London begleitete werden

Andre Griffin von The Independent ist zu Ohren gekommen, dass das Apple „Let Loose“-Event von einer Hands-On-Veranstaltung in London begleitet wird.

Weiter Informationen zu diesem begleitenden Event liegen nicht vor. Sollte es ein solches Event tatsächlich geben, dürfte dieses ein Hands-On-Event für Medienvertreter, YouTuber und Influencer sein, denen die Möglichkeit eingeräumt wird, die neuen iPads auszuprobieren. Ähnlich ist Apple bereits in den letzten Jahren vorgegangen, als Medienvertreter zum Beispiel zu Briefings nach New York eingeladen werden. Das Event in London könnte ein Event für britische oder generell europäische Medienvertreter darstellen.

Die Übertragung des „Let Loose“-Events beginnt um 16:00 Uhr (deutscher Zeit). Der Live-Stream wird unter anderem auf der Apple Webseite, über die Apple TV-App und YouTube übertragen. Für gewöhnlich beginnen Apple Events um 19:00 Uhr. Warum sich Apple dieses Mal für einen früheren Start entschieden hat, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass Apple nicht nur ein neues iPad Pro, ein neues iPad Air sowie Zubehör ankündigen wird, sondern auch über den Verkaufsstart von Vision Pro in Europa sprechen wird. Dies könnte zumindest die verhältnismäßig frühe Uhrzeit sowie ein Event in London erklären. Für Apple könnte es durchaus sinnvoll sein, den internationalen Verkaufsstart von Vision Pro einzuläuten bevor der Hersteller visionOS 2 im Juni dieses Jahres im Rahmen der WWDC ankündigen wird.

