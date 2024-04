Im Laufe des gestrigen Tages hat Apple ein Special Event für den 07. Mai 2024 angekündigt. Für gewöhnlich spricht Apple im Vorfeld eines Events nicht über die Inhalte, die zu erwarten sind. Im jüngsten Fall hat der Hersteller allerdings sehr deutlich zu verstehen gegeben, mit welchen Neuheiten zu rechnen ist. Die Einladung zum Event verdeutlicht, dass es sich um die iPad-Familie drehen wird. Auf der eingebundenen Grafik ist eindeutig ein Apple Pencil zu erkennen. Darüberhinaus hat sich Apple CEO Tim Cook auf X zu Wort gemeldet.

Tim Cook teasert Apple Pencil 3 an

Nachdem Apple im vergangenen Jahr kein einziges neues iPad angekündigt hat, dürfte im Laufe dieses Jahres ein Großteil der iPad-Familie aktualisiert werden. Der Startschuss fällt am 07. Mai. In einem Beitrag auf X schreibt Apple Chef Tim Cook „Pencil us in for May 7!“. Dem Schriftzug folgt ein Bleistift-Emoji. Dies untermauert die Annahme, dass Apple das „Let Loose“-Event (deutscher Titel: „Lass dich frei.“) nutzen wird, um neue iPads und den Apple Pencil 3 anzukündigen.

Die USB-C Version des Apple Pencil, welche im vergangenen Jahr eingeführt wurde, mal ausgeklammert, hat Apple im Jahr 2018 letztmalig eine neue Generation des Apple Pencils auf den Markt gebracht. Den Gerüchten der letzten Wochen zufolge wird Apple beim neuen Apple Pencil 3 auf eine „Wo ist?“-Unterstützung setzen. Genau wie bei den AirTags könnte euch diese Technologie helfen, den Stift wiederzufinden.

Einige Gerüchte deuten auch darauf hin, dass der Apple Pencil 3 über austauschbare Magnetspitzen verfügen wird. Darüberhinaus zeigten sich kürzlich Hinweise auf eine neue „Squeeze“-Geste. So könnte der Zeichenstift erkennen, wenn der Benutzer die Oberfläche zusammendrückt. So könnten schnelle Aktionen ausgeführt werden.

Spannend wäre zudem eine Farberkennung mit dem Apple Pencil 3. Der neue Apple Pencil könnte Farben aus der realen Welt oder die Textur einer Oberfläche für die Verwendung in digitaler Kunst nutzen. Ein entsprechendes Patent besitzt Apple in jedem Fall.

