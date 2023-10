Apple hat vor wenigen Augenblicken einen neuen Apple Pencil (USB-C) angekündigt. Mit diesem sorgt Apple für mehr Nutzen und eine größere Auswahl im Lineup. Der neue Apple Pencil (USB-C) gesellt sich zum bisherigen Apple Pencil (1. Generation) und Apple Pencil (2. Generation).

Mit einem neuen, günstigeren Apple Pencil bietet Apple seinen iPad Nutzern jetzt noch mehr Auswahl an. Dank pixelgenauer Präzision, niedriger Latenz und Neigungssensitivität ist der neue Apple Pencil ideal für Notizen, Skizzen, Anmerkungen, Tagebücher und mehr.

Der neue Apple Pencil hat ein mattes Finish und eine flache Seite, die zur Aufbewahrung magnetisch an der Seite des iPads haftet. Er wird über ein USB-C-Kabel verbunden und aufgeladen.

Apple schreibt

Apple Pencil verschiebt die Grenzen der Kreativität und erweitert die Vielseitigkeit des iPad. Der neue Apple Pencil bietet unglaubliche Funktionen, die Kund:innen schätzen — alles zu einem günstigen Preis — und funktioniert mit allen iPad Modellen, die über einen USB-C Anschluss verfügen. Mit Einführung des neuen Apple Pencil können iPad Nutzer:innen den optimalen Apple Pencil wählen, der mit ihrem iPad kompatibel ist.

Unter einer aufschiebbaren Kappe befindet sich ein USB-C Anschluss, so dass Kund:innen ein USB-C Kabel verwenden können, um den neuen Apple Pencil zum Koppeln und Aufladen anzuschließen. Wenn der neue Apple Pencil zur Aufbewahrung magnetisch am iPad haftet, geht er in einen Ruhezustand über, um die Batterie zu schonen.