Am späten gestrigen Abend wurden die BAFTA Television Craft Awards verliehen und Apple TV+ kann sich über insgesamt vier Auszeichnungen für die Original-Serien „Slow Horses“ und „Silo“ freuen.

Apple TV+ gewinnt vier BAFTA Television Craft Awards

Apple TV+ muss seinen Trophäenschrank erweitern und Platz für vier weitere Auszeichnungen schaffen. Insgesamt 13 Mal war Apples Video-Streaming-Dienst für die BAFTA Television Craft Awards nominiert, vier Auszeichungen durften die Verantwortlichen mit nach Hause nehmen.

Konkret wurden die erfolgreichen Serien „Slow Horses“ und „Silo“ ausgezeichnet. Apples weithin gefeiertes Spionagedrama „Slow Horses“ gewann die Auszeichnungen „Bester Schnitt: Fiktion“ und „Bester Ton: Fiktion“, während die Dramaserie „Silo“ in den Kategorien „Bestes Produktionsdesign“ und „Beste Originalmusik“ siegte. Mit den BAFTA Television Awards werden jedes Jahr die besten britischen Programme, Auftritte und Produktionen ausgezeichnet.

Die diesjährigen Siege bei den BAFTA Television Craft Awards 2024 stellen die jüngste Anerkennung der BAFTA Television Awards für Apple TV+ dar, nachdem 2023 „Bad Sisters“ den Preis für die beste Dramaserie gewonnen hatte, und die Auszeichnungen als „beste Nebendarstellerin“ für Anne-Marie Duff und „Beste Titel und grafische Identität“ für Peter Anderson Studio erhielt. Apples gefeierte limitierte Serie „The Essex Serpent“ wurde 2023 für das beste Kostümdesign für die erstmalige BAFTA-Gewinnerin Jane Petrie ausgezeichnet, und 2022 gewannen „9/11: Inside the President’s War Room“ den Preis „Editing: Factual“ und „1971: The Year“. That Music Changed Everything“ wurde mit „Sound: Factual“ ausgezeichnet.

“Slow Horses”

Editing: Fiction — Sam Williams

Sound: Fiction

“Silo”

Production Design — Gavin Bocquet, Amanda Bernstein

Original Music: Fiction — Atli Örvarsson

Darüberhinaus ist Apple TV+ für vier Auszeichnungen in der höchsten Kategorie bei den BAFTA Television Awards nominiert, die am Sonntag, dem 12. Mai, verliehen werden.

