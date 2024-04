Ted Lasso gehört auf Apple TV+ zweifelsfrei zu den beliebtesten Serien. Nun zeichnet sich ab, dass die Apple Original-Serie schon bald auch auf physischen Medien erhältlich sein wird. Eine Veröffentlichung ist augenscheinlich für Juli geplant.

Ted Lasso soll bald auf Blu-ray erscheinen

Aktuell steht die erfolgreiche Comedy-Serie Ted Lasso nur auf Apple TV+ zur Verfügung. Vier Jahre nach der Premiere der ersten Staffel (insgesamt gibt es drei Staffeln) sieht es so aus, als würde die Serie bald auf einem physischen Medium erscheinen. 9to5Mac ist zu Ohren gekommen, dass Warner Bros. die Veröffentlichung von Ted Lasso auf Blu-ray vorbereitet. Als Veröffentlichungstermin steht Juli 2024 im Raum.

Ted Lasso wurde von Warner Bros. erstellt und produziert und an Apple TV+ für Streaming-Exklusivität und andere Rechte lizenziert. Inwiefern nur die erste oder direkt alle drei Staffeln auf Blu-ray erscheinen, ist aktuell nicht bekannt.

„Ted Lasso“ spielt Sudeikis in der Titelfigur, einen kleinen College-Football-Trainer aus Kansas, der trotz fehlender Erfahrung angeheuert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren. Doch was ihm an Wissen fehlt, macht er mit Optimismus, Underdog-Entschlossenheit und Keksen wett.

Ob es noch eine vierte Staffel geben wird, ist mehr als fraglich. Das Ende der dritten Staffel ließ zumindest mögliche Spin-Offs offen. Hierzu gibt es allerdings bislang keinerlei offizielle Informationen.

