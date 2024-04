Erscheint die nächste iPhone-Generation in diesem Herbst zum selben Zeitpunkt wie das iPhone 15 im vergangenen Jahr, dann trennen uns von der Vorstellung des iPhone 16 nur noch knapp fünf Monate. Entsprechend verdichten sich die Gerüchte um die nächste Generation. Ein neuer Schwung iPhone 16 Dummy-Modelle zeigt uns heute, was die Gerüchteküche in den letzten Monaten bewegt hat. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf neue Größenoptionen und eine verbesserte Kameraanordnung bei den Standardmodellen.

iPhone 16 Design und Hardware-Neuerungen

Im Vorfeld einer iPhone-Ankündigung fertigen Case-Hersteller für gewöhnlich Dummys auf Basis von geleakten schematischen Zeichnungen und Spezifikationen an. Dem Leaker Sonny Dickson liegt ein Set solcher iPhone 16 Dummys vor, die uns die erwarteten Design-Anpassungen der kommenden iPhone-Generation vor Augen halten. Auf den Bildern sind vier Modelle zu sehen: das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Die Pro-Modelle des iPhone 16 könnten eine bemerkenswerte Veränderung in der Größe erfahren. Es wird spekuliert, dass das iPhone 16 Pro von 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll und das iPhone 16 Pro Max von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll anwachsen könnte.

Für das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus wird eine Beibehaltung der bisherigen Größen erwartet. Eine signifikante Neuerung bei diesen Modellen ist jedoch die neue Anordnung der Kamerakomponenten. Das vertikale Layout ist nicht nur eine ästhetische Veränderung. Das neue Kamera-Design soll der Aufnahme von 3D-Videos entgegenkommen.

Apple hatte bereits beim iPhone 15 Pro die Anordnung der drei Linsen angepasst und die Position der Tele- und Ultraweitwinkel-Linsen vertauscht. Diese Änderung ermöglicht es dem iPhone 15 Pro, räumliche Videos für das Vision Pro Headset aufzunehmen. Wenn Apple die Kameraanordnung des iPhone 16 ändert, wird man voraussichtlich auch mit den Standard-Modellen räumliche Videos aufnehmen können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren