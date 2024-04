Apple plant die zweite Generation von Vision Pro frühestens Ende 2026 auf den Markt zu bringen. So ist es zumindest Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg zu Ohren gekommen. Zeitnah solltet ihr zumindest nicht mit Apple Vision Pro 2 rechnen.

Bloomberg: Keine Apple Vision Pro 2 vor Ende 2026

Über das Wochenende hat Mark Gurman die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser spricht er nicht nur über neue iPads, Apple Pencil 3 sowie iOS 18, sondern auch auch kurz und knapp über Apple Vision Pro.

Noch ist Apple Vision Pro nur in den USA erhältlich. In den kommenden Wochen dürfte sich Apple ausführlicher zum internationalen Start äußern. Dies könnte im Rahmen des Special Events am 07. Mai oder während der WWDC-Keynote am 10. Juni der Fall sein.

Gurman schreibt in seinem aktuellen Newsletter, dass Apples aktuelle Vision Pro Roadmap derzeit kein Modell der zweiten Generation vor Ende 2026 vorsieht. Im Februar 2024 gab der Apple-Insider zu verstehen, dass Apple Vision Pro mindestens 18 Monate entfernt sei. Nun rechnen er mit einem deutlich längerem Zeitraum bis zur zweiten Generation. Gut möglich, dass Apple vorher noch ein preisgünstigeres Modell auf den Markt bringt.

Neben der internationalen Einführung von Vision Pro dürfte der nächste größere Schritt für das Apple Headset die Ankündigung von visionOS 2 sein. Apple wird zur WWDC im Juni einen ersten Ausblick auf das erste größere visionOS-Update geben. Nach einer ausführlichen Betaphase dürfte dieses dann ab Herbst für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

