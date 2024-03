Apple hat vor wenigen Augenblicken die Worldwide Developers Conference 2024 angekündigt. Die jährliche Apple Entwicklerkonferenz findet vom 10. bis 14. Juni 2024 in einem Online-Format für alle Entwickler statt. Das Event wird mit einer Keynote am 10. Juni 2024 eröffnet und Entwickler und Studenten haben am Eröffnungstag die Möglichkeit, bei einer besonderen Veranstaltung im Apple Park persönlich vor Ort zu sein.

iOS 18 und Co.: Apple gibt Ausblick im Juni

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Apple die WWDC 2024 offiziell ankündigt. Vor wenigen Augenblick war es soweit und der Hersteller aus Cupertino hat seine diesjährige Entwicklerkonferenz offiziell bestätigt. Diese findet vom 10. bis 14. Juni in einem Online-Format statt. Darüberhinaus haben Entwickler und Studenten die Möglichkeit bei der Keynote am 10. Juni vor Ort zu sein. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Details zur Anmeldung findet man auf der Apple Developer Webseite.

Die WWDC24 ist für alle Entwickler kostenlos und Apple gibt einen Ausblick auf die neuesten Fortschritte bei iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS und visionOS vor. Kurzum: Apple git einen Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2. Als Teil des kontinuierlichen Engagements von Apple, Entwicklern dabei zu helfen, ihre Apps und Spiele zu verbessern, bietet die Veranstaltung auch einzigartigen Zugang zu Apple-Experten sowie Einblicke in neue Tools, Frameworks und Funktionen.

„Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit Entwickler:innen aus aller Welt im Rahmen einer außergewöhnliche Woche bei der sich alles um Technologie und Community dreht“, sagt Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple. „Bei der WWDC geht es darum, neue Ideen auszutauschen und unseren tollen Entwickler:innen innovative Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, etwas noch Großartigeres zu schaffen.“

Swift Student Challenge

Anfang Februar ist die Swift Student Challenge gestartet. Am 28. März werden die diesjährigen Bewerber:innen über ihren Status benachrichtigt und die Gewinner sind berechtigt, sich für die Teilnahme vor Ort im Apple Park zu bewerben. Fünfzig „Distinguished Winners“, die für herausragende Einreichungen ausgezeichnet werden, werden für drei Tage nach Cupertino eingeladen.

Apple betont, dass an stolz darauf ist mit der Swift Student Challenge die nächste Generation von Entwicklern zu unterstützen, eines von vielen Programmen von Apple, die darauf abzielen, die nächste Generation von Entwicklern, Kreativen und Unternehmern zu fördern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren