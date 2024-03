Am Wochenende kündigte Apple-CEO Tim Cook an, dass die Vision Pro noch in diesem Jahr in China erhältlich sein wird. Mit der bevorstehenden Markteinführung und den Bemühungen, seine Inhaltsdienste wie Apple TV+ einzuführen, baut das Unternehmen seine Präsenz in China aktiv aus. Eine wichtige Entwicklung in dieser Richtung ist Apples Partnerschaft mit Tencent, wie The Information berichtet. Diese Zusammenarbeit wird einige der beliebtesten Apps Chinas auf die Vision Pro Plattform bringen.

Strategische Partnerschaften in China

Tencent, ein führender Tech-Riese in China, hat sich bereit erklärt, seine Top-Apps auf Apples Vision Pro Headset verfügbar zu machen. Ob es sich dabei um native visionOS-Apps oder um Anpassungen bestehender iPad-Apps handelt, bleibt jedoch vorerst unklar. Neben diesem Schritt ist Apple sehr daran interessiert, weitere Abonnement-Dienste auf dem chinesischen Markt einzuführen. Angesichts der strengen Zensurbestimmungen in China ist Apple auf der Suche nach einem lokalen Partner, der sicherstellt, dass diese Dienste mit den lokalen Gesetzen übereinstimmen.

Apple hat seit 2017 keine Abonnement- oder Mediendienste in China eingeführt, da das Unternehmen mit zunehmenden Regierungsbeschränkungen für seine bestehenden Geschäfte wie iCloud konfrontiert ist. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass das Unternehmen seinen Vorstoß erneuert, um neue Dienste wie Apple Arcade und Fitness+ nach China zu bringen. Mit Apple TV+ würde Apples wohl ambitioniertester Dienst den Weg nach China finden.

Apple hat in den letzten Jahren sein Team, das für Abo-Dienste wie iCloud und Apple Music in China zuständig ist, verstärkt und Führungskräfte mit Erfahrung aus chinesischen Unternehmen wie Meitu, Weibo und Tencent eingestellt, um nach potenziellen chinesischen Partnern zu suchen. Dabei sorgen lokale Kooperationen, dass Apple sicher in den regulatorischen Gewässern Chinas navigieren kann.

Im Jahr 2018 hatte Apple beispielsweise einen Deal mit dem staatlichen Mobilfunkanbieter China Telecom abgeschlossen, um die iCloud-Daten chinesischer Kunden auf dem zum Unternehmen gehörenden Cloud-Dienst Tianyi zu speichern. Zudem wurde vor kurzem bekannt, dass Apple für die Einführung von neuen KI-Funktionen für China entwickelte KI-Modelle einsetzen will, um den lokalen Vorschriften entsprechen zu können.

