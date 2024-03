Laut einem Weibo-Post, der von dem Leaker ShrimpApplePro geteilt wurde, soll das iPhone 16 Pro neue Farboptionen bieten und möglicherweise auf die blaue Ausführung verzichten. Unabhängig davon ist ein erster Case-Leak aufgetaucht, der eine Aussparung für die gerüchteweise vermutete Capture-Taste zeigt.

Für das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max plant Apple angeblich, die blaue Titan-Option durch eine neue rosafarbene Titan-Farbe zu ersetzen. Diese Änderung folgt auf den Übergang von glänzendem Edelstahl zu mattem Titan bei der iPhone 15 Pro Serie, bei der es Titan: Schwarz, Weiß, Blau und Natur gibt.

Die Einführung von rosafarbenem Titan könnte als modernes Äquivalent zu der zuvor weggefallenen goldenen Oberfläche gesehen werden, die seit der iPhone XS Serie im Jahr 2018 nicht mehr angeboten wird. Wie ShrimpApplePro auf X erklärt, könnte auch die „Titan Natur“ Farboption wegfallen:

Well, according to the Weibo account, we will have a new color called Rose this year

No natural titanium and blue titanium

He was quite accurate on the iPhone 14 pro ‘s purple color. https://t.co/wVaPOOU7XR pic.twitter.com/BSs2H0tlID

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 26, 2024