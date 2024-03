Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo sind Fotos aufgetaucht, die angeblich exakte Dummys der iPhone 16 Familie zeigen. Diese geben einen Einblick auf das kommende Design und spiegeln zudem einen neuen Button wieder, der in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

iPhone 16 Dummys zeigen neuen Button und weitere Design-Anpassungen

Schon seit längerem wird kolportiert, dass das Display des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max im Vergleich zu ihren aktuellen Pendants etwas größer werden, während iPhone 16 und iPhone 16 Plus die gleiche Größe wie das iPhone 15 und iPhone 15 Plus bekommen sollen.

Die eingebundenen Fotos vergleichen unter anderem das iPhone 15 Pro mit dem iPhone 16 Pro. Gut zu erkennen ist, dass das iPhone 16 Pro minimal größer werden soll. Gemunkelt wird ein 6,3 Zoll Displays anstatt eines 6,1 Zoll Bildschirms. Beim iPhone 16 Pro Max soll es übrigens von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll gehen.

Weiter zeigt sich, dass Apple den Stummschalter bei den iPhone 16 Non-Pro-Modellen augenscheinlich durch die neue Aktionstaste ersetzt, die aktuelle dem iPhone 15 Pro vorbehalten ist. Es scheint, als sie die kommende Action-Taste minimal größer als beim iPhone 15 Pro.

Auch beim Kamerasystem wird Apple Hand anlegen. Es deutete sich bereits in den letzten Woche an, dass Apple beim iPhone 16 auf einen pillenförmigen Kamerabuckel setzen wird. Dabei soll der Blitz nicht in der Erhebung gebracht sein. Das Mikrofon sitzt hingegen direkt zwischen den Linsen.

Spannend dürfte auch der neue Capture-Button werden. Dieser soll auf der Seite des Ein-Aus-Schalters sein und verschiedene Kamerafunktionen übernehmen. Es heißt, dass die Taste auf Berührung und Druck reagiert und als Auslöser fungiert.

iPhone 16 Case zeigt Aussparung für Capture-Button

Passend zum Capture-Button ist nun auch ein iPhone 16 Case auf X aufgetaucht, welches an der kolportierten Stelle des Capture-Buttons eine Aussparung besitzt. Dies dürfte ein weiteres Indiz dafür sein, dass wir bei der kommenden iPhone 16 Familie einen zusätzlichen Button erhalten.

iPhone 16 Pro – New Button pic.twitter.com/wQxxBPuhwl — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 26, 2024

